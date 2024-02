Sacerdote agobiado por los robos, sufrió tres en el año, y dijo: "No necesitan comida, son delincuentes"

El sacerdote Raúl Cortés, a cargo de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima” de Frontera, denunció días atrás que fue víctima del tercer robo en lo que va del año 2024. En esta ocasión, los delincuentes ingresaron a la casa parroquial donde reside, le sustrajeron importantes elementos y provocaron destrozos.

Según el religioso, el robo fue detectado por personal de limpieza de la parroquia el domingo último, lo que lo obligó a regresar de un viaje de campamento en el que se encontraba con un grupo Scout.

Según el testimonio de Cortés a El Periódico, antes del grave episodio, el jueves anterior ladrones habían ingresado al sector para llevarse una garrafa. Luego, el sacerdote viajaría y recibiría la ingrata noticia del robo en la vivienda ubicada en la avenida Sastre 454.

“Los delincuentes rompieron la puerta de enfrente, como no la pudieron abrir, destrozaron la puerta de atrás y por ahí ingresaron a la casa parroquial. Yo estaba de campamento desde el viernes con el grupo Scout de la parroquia, pero me tuve que volver antes por esta situación. Se dice mucho de los pobres y de sus necesidades, pero las personas que robaron y que están robando no son pobres, no son necesitados de comida, son delincuentes”, le dijo todavía molesto a El Periódico.

Cortés relató que los ladrones se llevaron algunas bebidas que tenía -que eran regalos de muchos años- pero no se llevaron la mercadería que tenía para comer. “Después hicieron un daño terrible dentro de la casa, parecía que buscaban plata, cosa que acá en estas parroquias no van a encontrar, si yo voy a trabajar con mi hermano para poder subsistir”, expresó.

Entre los elementos que le robaron, el religioso enumeró que le llevaron un microondas, una pava eléctrica, prolongadores de cable, rompieron un aire acondicionado y se llevaron el interior de dicho artefacto, cuchillos, platos, ollas Essen y “dejaron preparadas un montón de cosas como para volver, pero no se las pudieron llevar”, sostuvo.

Ola de robos

El padre Cortés expresó su indignación ante la impunidad de los delincuentes y resaltó que, en los siete años que lleva a cargo de la parroquia, ha sido víctima de más de 60 robos: “Esta es la tercera vez que me roban en lo que va del año”.

Luego apuntó: “Acá en el barrio -San Roque- hay una ola de robos hace un montón de tiempo. El tema es que se ofenden los policías y los políticos, tanto oficialismo como oposición, porque yo digo que favorecen a ciertos delincuentes, ellos no saben lo que es vivir la violación de la intimidad, más allá de lo que materialmente se llevan que en la parroquia nunca vamos a poder reponer, el tema de llegar a la casa o a la parroquia y no saber dónde te entraron y qué se llevaron”.

Ante esta situación, dijo: “Entonces los verdaderos pobres somos los vecinos de bien, que estamos expuestos. Pero el pobre, el verdadero pobre, no sale a robar. Estos son delincuentes que terminan siendo protegidos”.

Fe para continuar

A pesar del dolor y la impotencia que genera este tipo de situaciones, el sacerdote Raúl Cortés destacó su fe en la fuerza y gracia de Dios para seguir adelante, instando a la comunidad a unirse en la lucha por un futuro más seguro y protegido para todos los vecinos de bien.

“En el momento duelen estos hechos -aseveró-, porque obviamente te quita la paz, te da sensación de impotencia. Duele porque hay un grupo de personas que trabajamos por el bien común, por generar un futuro diferente para los niños y los jóvenes y te encontrás con que quienes tienen las herramientas para cambiar las cosas no lo hacen. Pero, por más que en el momento me duela y me de bronca, me mueve otra cosa, soy sacerdote, creo en la fuerza y en la gracia de Dios para poder seguir adelante”.