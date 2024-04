La galería de arte El Espacio tiene este mes a tres mujeres como expositoras en una nueva muestra colectiva. En esta oportunidad las destacadas son Patricia Gilli, Natalia Santo y Nancy Oviedo.

Las mujeres trabajan con técnicas diferentes, en el caso de Oviedo se expresa con el mosaiquismo, Santo lo hace a través del Vitraux y Gilli incursiona en el arte de la vitrofusión. No son desconocidas entre sí sino que hace un tiempo habían coincidido en diferentes eventos y lograron armar un grupo artístico.

Vale destacar que las obras estarán en exposición y a la venta durante abril en El Espacio, local ubicado en Bv. 9 de Julio 1844. El horario es de martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 9 a 12.

Con motivo de la exposición las tres hablaron con El Periódico sobre sus raíces artísticas, la técnica con que trabajan y cuáles fueron sus primeros pasos en este mundo.

¿Hace cuánto que se dedica a trabajar en el arte?

Patricia Gilli: Trabajo con el vidrio hace unos 3 años y tomo clases con mi profesora que es Gisela Novello, ella es la que me enseñó lo que sé; para mí el vidrio era una materia pendiente. Lo último que hice en Bellas Artes fue mosaiquismo y después empecé a incursionar en lo que es el vidrio en sí, yo le tenía mucho miedo al vidrio y dije 'me voy a sacar el miedo' de alguna forma' y realmente me enamoré. Como también hice con el mosaiquismo, ahora con el vidrio me gusta mezclar, superponer, darle vida y sobre todo reciclarlo. Es un material que tarda años en degradarse y es como darle una segunda oportunidad.

Natalia Santo: Cuando terminé el secundario hice un par de años de Bellas Artes y ahí conocí a una compañera que hacía vitraux y me encantó. Soy vitralista y trabajo con el vidrio en sí como material artístico, aunque hoy en día estoy incorporando otros materiales. Si bien el vidrio se puede combinar y yo lo ensamblo con madera por ejemplo, en general lo trabajo como lo encuentro.

Nancy Oviedo: Hace unos 3 o 4 años descubrí esta técnica que me encanta yendo a un taller acá de la ciudad con la profesora Laura Cardetti. Después encontré un taller escuela de mosaico que está en Buenos Aires, pero hay una sede acá en Córdoba, y me entusiasmé así que ahora estoy cursando ya el segundo año. Te habilita para poder dar clases en un taller o tener un propio, pero yo lo que estoy haciendo es algo más personal para ir creciendo ya que me gusta tanto la técnica.

¿Qué le gusta hacer con esta técnica?

PG: No solamente me gusta hacer lo que es un objeto, prefiero hacer algo que sea lindo visualmente y que vista un rincón o pueda utilizarse. Me gusta que tenga su utilidad, también utilizarlo con hierro e inventar cosas. Realmente la vitrofusión te hace volar la cabeza de cosas para imaginar.

NS: Me encanta el material en sí que me identifica un montón y de la técnica me gusta mucho que se refleja lo artesanal. Como hago todo a mano desde el diseño, el dibujo en sí, hasta cortar el vidrio, pulir. Obviamente que tengo herramientas y alguna que otra máquina, pero es como que todo necesita de tus manos, entonces eso es lo que más me atrapa. A la vez me encanta que después con los resultados se vea el sello artesanal, la impronta del que lo realiza. La técnica que uso es Tiffany porque la inició Luis Tiffany, se puede asociar y ver más plasmado en las luminarias porque él hacía lámparas, las pantallas en vitraux.

NO: Lo que es manualidades me gusta todo, inclusive yo empecé pintando y después en una oportunidad hice un seminario de mosaiquismo y ahí me atrajo. Siempre digo que es como un rompecabezas porque al principio al no tener las herramientas uno al azulejo lo rompe con un martillo y así vas poniendo piezas por pieza. Te ocupa la mente, te lleva a diseñar de algo simple a algo bastante complejo.

¿Qué aportó a la exposición en esta oportunidad?

PG: En esta exposición también me gustó utilizar el hierro. El vidrio es más cálido, yo lo tomo como algo cálido, luego lo ensamblo con el hierro que es muy frío. Ahí, por ejemplo, la que más me gustó de las obras mías es la de Amapola, es una base justamente de hierro con unas flores arriba de unas amapolas.

NS: En la muestra tengo unas esculturas que también tienen alambre y algo de tejidos o masas metálicas, pero el vidrio en sí es lo que predomina y es el material principal. Uso en general todo tipo de vidrios, tanto blancos que serían los translúcidos como de color y nacionales o importados.

NO: Ahora se dio la oportunidad de que nos llamaran, por eso agradecemos mucho, y además fue a nosotras tres. Cada una tiene una técnica diferente, pero más allá del material, ellas usan vidrio y yo el mosaico, coincidimos en que todas incorporamos el color y hay una cierta unión en los trabajos.

¿Cuál fue su primer trabajo?

PG: El primer trabajo que hicimos fueron unas lechucitas, unas lechuzas que eran tutores. El tutor es lo principal donde utilizás un armazón de hierro para ponerlo atrás y como decía en esta exposición usé mucho el hierro.

NS: Lo primero que hice fue un tutor como los que tienen las plantas que pueden ir tanto al exterior como interior. Era un tutor con forma de flor muy simple, lo hice con vidrio transparente porque además en aquella época y yo que además vengo de un pueblo (Carlos Pellegrini - Santa Fe ) no se conseguía tan fácil todo. Lo atesoro conmigo.