Este sábado 19 de octubre a las 22 se presentará en el Complejo Ibiza de San Francisco Superlógico, una de las mejores bandas tributo a Los Redondos en el país.

Fabián Peluzzi, el vocalista de la banda, habló en la previa del recital en La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio y manifestó que el del sábado va a ser un show “bastante festivo”.

“Estuve mirando la lista que que vamos a hacer este mañana y la verdad que es una lista completa, llena de hits, así que va a ser una fiesta para todos a los que les gustan Los Redondos”, reveló.

Consultado acerca de cómo se arma la lista de temas, explicó que la lista de opciones es extensa pero que siempre tiene mucho que ver el público en la elección. “Siempre vamos cambiando los temas, si retornamos al mismo lugar, cuando volvemos no hacemos el mismo show que hicimos antes. Sí siempre tenés unos 10 o 15 temas que no los podés cambiar, que tenés que repetir, porque son los clásicos obligatorios. Le prestamos mucha atención a las reacciones en vivo de la gente, el show es el que te marca el pulso”, dijo.

Pese a ser una agrupación que tocó en festivales multitudinarios, que hizo un Luna Park en 2023 y que compartió escenario con bandas consagradas, sostuvo que el interior es especial. “Es como una incógnita, de cómo va a reaccionar el público. En este caso no, porque ya fuimos, ya conocemos San Francisco, sabemos que el público es bastante ricotero, bastante festivo. Pero siempre te llama saber qué es lo que va a pasar", reveló.

Haciendo un poco de historia, Peluzzi recordó cómo surgió Superlógico y la motivación que hubo en rendirle un homenaje a Los Redondos. “Esto fue a partir de de una fiesta, que en realidad no se hizo. Nos íbamos a juntar amigos para hacer unos temas de Los Redondos para una fiesta, pero después esa fiesta no se hizo. Y un amigo nuestro que estaba organizando el Chascomús Rock nos invitó a tocar, y ahí aparecimos. Es más, es él el que le puso el nombre, porque nosotros ensayábamos temas de Los Redondos pero no sabíamos ni cómo nos íbamos a llamar”, compartió entre risas.

Por su parte, sobre lo que significa para los integrantes interpretar las canciones de Los Redondos en cada show, mencionó: “Lo que te impulsa es la energía de la gente, vos ves a chicos de 18 o 20 años que están cantando letras que se escribieron hace 40, entonces eso es muy llamativo, es muy emotivo. Desde el primer show nosotros vemos que la gente se emocionaba. Al ser los primeros en hacer esto no sabíamos qué era lo que iba a pasar. No sabíamos cuál iba a ser la reacción de la gente, y vimos que había una predisposición, había como una emoción contenida a partir de la separación de Los Redondos, y nosotros no teníamos tanta idea de que hubiera tanta este efervescencia dando vueltas".

"Eso se ve con los años, como con The Beatles, y cambia el público y viene la gente más joven, los papás escuchan Los Redondos y se lo pasan a los hijos, es inagotable la obra en el tiempo”, agregó.

En la charla, Peluzzi también se refirió a cómo ven la la escena de las bandas tributos en Argentina: “Yo creo que la gente viene a divertirse en primera instancia. Después a partir de ahí bueno, quizás haya un análisis de parte del público un poco más fino. 'Esto sí suena bien', ‘esto está bien hecho’, ‘esto está hecho con respeto’, ‘esto tiene calidad’. Nosotros hemos arrancado en bares para cuarenta personas y hoy seguimos acá. Por ahí toca ir a un lugar donde hay 200 personas, el espectáculo no es lineal, y la semana siguiente estás tocando ante un público masivo".

Sobre el final, el vocalista hizo un balance de cómo viene el año para la agrupación y sostuvo que viene siendo “bastante ajetreado”: “Estuvimos tocando todos los sábados, no sé si quedó alguno por ahí suelto, y algún que otro viernes. Fue un año bastante intenso, hicimos mucho Conurbano y Ciudad de Buenos Aires. No hicimos tanta gira como otros años. En el Gran Buenos Aires se está produciendo un fenómeno por el que la gente por ahí no se mueve del barrio, entonces se fueron abriendo espacios en cada barrio, por ejemplo en Martínez, en Quilmes, en La Plata, en Temperley, y eso nos permite a nosotros movernos dentro el AMBA todos los fines de semana. Por ahí la gira tiene otros costos, es más complicado. Por eso hay que estar muy agradecidos con la gente que produce, como los chicos de Circo Beat Producciones, porque hoy apostar comercialmente a lo que sea, en este caso al espectáculo, es un esfuerzo, una movida, un riesgo muy grande”.

Entradas

Las entradas se pueden conseguir en Las Cañitas, disquería Tokoa y kiosco El Busca, por internet en Elvis Entradas o a través de las redes sociales de Circo Beat Producciones. El precio es de $12.000 + gastos.