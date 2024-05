Este jueves se concretó el paro nacional de la CGT con alto acatamiento en San Francisco bajo la consigna "Los derechos se defienden, la patria no se vende" y uno de los gremios que adhirió fue el SUOEM, que nuclea a los trabajadores y las trabajadoras municipales.

Para hablar de esto visitaron La Mañana de El Periódico por FM 97.1 Víctor Lescano, el secretario gremial, y Belén Lencina, secretaria de Capacitaciones. “Para nosotros fue una movilización que realmente colmó las expectativas, la idea era visibilizarnos sobre todo los cuerpos orgánicos y sin dejar de invitar a nuestros compañeros. Fuimos hablando con los compañeros en las dependencias planteándoles la defensa de los derechos de los trabajadores con la idea de que dejemos el de lado las posiciones políticas para no para no chocar con discusiones y que estemos todos juntos para discutir la defensa de nuestros derechos. Nos sorprendimos por la cantidad de compañeros que nos acompañaron porque este era un momento importante y así sucedió con las otras organizaciones. Colmó las expectativas y creo que la gente está entendiendo que la situación económica nos está afectando mucho”, expresaron.

“Una de las cosas que estamos planteando es que tenemos una recesión importantísima donde si entrás a analizar y ves que los sueldos están totalmente planchados, las paritarias no cubren las expectativas, la gente no gasta. El gobierno nacional, con la finalidad de llegar a un déficit cero, está haciéndolo con el esfuerzo de planchar todo lo que corresponde a los trabajadores y esto recién empieza, realmente todavía no llegó a fondo el problema y creo que faltan un par más de boletas de luz y algunas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano de las familias… hoy una canasta básica para todos debería estar cerca de los 800 mil pesos y hoy los salarios que están legalizados y blanqueados no llegan a 500, alguno puede llegar a quinientos, así que imaginate aquellos compañeros que están en la parte informal, que están en negro y que cobran 300 mil ¿Cómo hacen?”, comentaron.

Y agregaron: “Creo que esta situación le está empezando a pegar a todos y entras a buscar algunas razones del por qué, inclusive hablábamos con los compañeros de Córdoba que a ellos también la convocatoria los sorprendió. Está empezando a sentirse el ruido en los bolsillos de las familias de los trabajadores y está causando su efecto… yo creo ha hecho un ataque directamente a los trabajadores de clase media y clase baja, parece que el efecto tiene que ser ahí y favorecer a las grandes empresas”.