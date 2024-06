La Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana de la Municipalidad de San Francisco continúa adelante con los operativos de control de vehículos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales responden al programa Fortalecimiento de Seguridad Vial. En algunos de los últimos operativos, contabilizando la semana del 17 al 23 de junio, fueron controladas 316 motos y retenidas 104 por diferentes infracciones. También se controlaron 26 autos y camionetas, con un resultado de tres vehículos retenidos.

Según se indicó desde el municipio, el objetivo de estas acciones implementadas desde la Dirección de Seguridad Vial, en conjunto con Cuerpo de Prevención Urbana y personal de Departamental San Justo de Policía, entre otras fuerzas, es controlar la legalidad de los conductores, revisar la documentación registral de los vehículos, prevenir delitos y evitar la siniestralidad vial.

Qué se controla

Carlos Gómez, director de Seguridad Vial, visitó La Mañana de El Periódico Radio para explicar las medidas de seguridad que tienen que tomar los conductores y sus acompañantes al momento de circular por San Francisco y los requisitos que deben cumplir los vehículos. También, mencionó los motivos que pueden derivar en una retención.

“Desde que se asumió y se creó la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana en diciembre, los lineamientos a seguir fueron los de controlar la seguridad vial para evitar la siniestralidad. Son controles programados, se programan para todo el mes. Se viene trabajando de esa forma y en conjunto con personal de la Departamental San Justo de Policía y con personal de Guardia Urbana”, comenzó.

Consultado acerca de cómo se eligen los sectores sostuvo que tiene que ver con diferentes motivos, como por ejemplo la prevención de accidentes o mayor circulación de vehículos. Se hacen controles en forma coordinada pero en diferentes horarios y lugares, explicó.

Principales faltas

Entre las principales faltas, Gómez apuntó a que muchas personas circulan si tener carnet habilitante: “Se está notando en los controles que muchas personas circulan sin la licencia de conducir. Algunos dicen que se la olvidaron, pero no se la pueden olvidar. Como ejemplo, el otro día sobre 40 personas que fueron a hacer el trámite para regularizar la infracción, 15 personas no tenían licencia de conducir. Es un porcentaje alto”.

También se pide la tarjeta verde y la patente correctamente colocada. En las motos, particularmente, el uso del casco, y en autos, el uso del cinturón de seguridad.

“Vuelvo a recalcar que hay que salir con la licencia de conducir, porque por ahí te dicen ‘Estoy acá cerca, la busco, me la traen’ y no, ya no sirve, la infracción ya la cometiste”, insistió.

La mayoría de las faltas puede derivar en la retención del vehículo. De todas maneras, Gómez aclaró: “Los controles son de prevención. La idea no es salir a retener una moto. Ojalá se pudiera tener cero retención. Los controles no son recaudatorios. La gente por ahí se enoja. Pero esto es para cuidar a las personas que circulan en la ciudad”.

Detenciones

Consultado Gómez sobre algunas personas que terminaron detenidas a partir de controles viales, manifestó que fueron hechos puntuales.

Cabe recordar que este martes, un hombre de 33 años que estaba en infracción, quiso evitar que le secuestren el vehículo y quedó detenido por resistencia a la autoridad en Av. del Libertador Norte y J. J. Paso. Otro joven fue detenido en sábado por escapar de un control vehicular e insultar a la Policía luego de ser advertido circulando en moto sin casco y sin patente.

“Muchas veces se enojan, pero tratamos de que entiendan de que es una cuestión de prevención, que entiendan que nosotros estamos tratando de cuidarles la vida a ellos y al resto también”, reflejó el director.

Y agregó: “La gente muchas veces no cuida su propia vida, entonces estamos tratando de hacer prevención. También estamos haciendo charlas en colegios para que los chicos que van a sacar su primera licencia ya se mentalicen, tengan conciencia de que el casco les puede salvar la vida en un accidente. Ese es el fin principal”.