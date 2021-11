Este sábado comenzaron a aplicarse, en San Francisco, terceras dosis de vacuna contra el Covid-19, en este caso AstraZeneca, a aquellas personas que fueron notificadas a través de los medios habituales.

Durante el operativo, que se llevó a cabo en el Superdomo (inicialmente estaba previsto en la Asistencia Pública), se colocaron casi 800 dosis, si bien estaba previsto inocular a unas mil personas.

"El sábado se han vacunado 780 personas. Fueron todas aquellas personas que tienen patologías previas, que han sido citadas por el CIDI. Se ha puesto la vacuna Astrazéneca. Había personas que tenían dos dosis de Sinopharm, y se les puso Astrazéneca. Había personas que tenían en Sputnik y Moderna, y se les puso Astrazéneca eh. Y hubo personas de distintas edades. El sábado, todas las personas fueron notificadas por el CIDI. Y hubo varias personas que no fueron. A esas personas se les va a estar reprogramando esa tercera dosis a través de la Asistencia Pública. Por el momento la única vacuna que está autorizada es la de Astrazéneca", explicó el secretario de Salud, Fernando Giacomino.

Próximos operativos

A su vez, Giacomino se refirió a los operativos de vacunación que se llevarán a cabo en los próximos días: "Para mañana hay un operativo que es de segundas dosis de Sinopharm y segundas dosis de Pfizer".

A la vez, adelantó que el viernes habrá un operativo especial, para el calendario de vacunación de los niños. "Se los va a estar citando el viernes a la tarde, donde van a estar todos los chicos que quieran asistir al Superdomo. Vamos a hacer como una 'Noche de Vacunas', como hicimos la vez pasada, pero para controlar libretas de salud, y a su vez para todos aquellos mayores de 12 años a los que les falte la vacuna del Covid-19 y quieran vacunarse", anunció.

"Sucesivamente están llegando mensajes para las segundas dosis de los chicos. Ya tenemos un grupo de más de 7.500 niños de 3 a 11 años que ya recibieron sus primeras dosis de Sinopharm y ahora, después 21 días, comienzan a llegar las notificaciones para sus segunda dosis", dijo el secretario de Salud. Y aclaró que como cada niño debe ser acompañado por un adulto, y se debe tener en cuenta el espacio del Superdomo, los operativos deben ser limitados.

"Por eso es muy importante que a la gente que le llega el mensaje del CIDI para una fecha, sepa que dice 'a partir' de esa fecha. Hay que estar atentos. Los operativos se van a ir organizando de acuerdo a la cantidad de gente y de acuerdo a un orden, eso va a ir modificándose", indicó.

Vacunación en colegios

Con el objetivo de abarcar al mayor número de adolescentes de entre 12 y 17 años, mientras se realizan los operativos en el Superdomo para este grupo etario, la Secretaría de Salud decidió en un trabajo en conjunto, inocular con primera dosis a quienes no cuentan con su vacuna en las instituciones educativas.

"Empezamos en el IPET Nº 50, en una primera instancia nos habían pasado un listado con una mayor cantidad de chicos, pero después fue menor porque ya veníamos vacunando en la semana", aclaró Giacomino.

Y adelantó que planean visitar esta semana "dos o tres escuelas" para vacunar. "Quizá sea en los barrios en que por ahí hay una menor accesibilidad al sistema informático, en aquellos lugares donde puede haber más cantidad de chicos que no han sido anotados. Queremos lograr tener la mayor cantidad de gente vacunada, por ende los vamos a ir a buscar a los lugares donde sabemos que pueden estar los chicos que no han concurrido o que no tienen ese acceso a la tecnología para anotarse", dijo el secretario de Salud.

Y opinó: "Creemos que es la única forma de llegar y seguir acompañando para poder tener la tranquilidad de tener menor cantidad de casos".

En ese sentido llevó tranquilidad al afirmar que vacunas hay y seguirán habiendo pero aclaró que aún hay adultos que anotaron a sus hijos para la vacunación.

Cómo reprogramar un turno

Asimismo, el secretario de Salud indicó cuáles son los pasos para reprogramar un turno de vacunación en caso de no haber podido asistir al operativo indicado.

"Hay dos opciones. Uno de los caminos es venir a la Asistencia Pública (Colón 143) donde hay dos personas que van a reprogramar al turno. Otro camino es ir al operativo siguiente previsto para la edad de la persona, porque de acuerdo a la edad hay una vacuna, y en el operativo mostrar que la persona ya había sido notificada", explicó.

Seguidamente, agregó: "Ayer tuvimos vacunas para chicos de 3 a 11 años y había mucha gente que había perdido su turno. Además hubo otras personas a las que también hicimos pasar, porque la idea de nosotros es vacunar lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, si le llegaba el turno a un hermano pero no le llegaba al otro, los hacíamos venir a los dos juntos para para avanzar. Vacunas no nos faltan, tenemos, pero como hay una gran cantidad de personas vamos ordenándolas para tenerlas y que no pase tanta cantidad de gente por el Superdomo".

Y finalizó pidiendo que la gente se siga anotando. "Queremos que se siga anotando a los chicos, que vean la forma. Mientras más niños tengamos vacunados, vamos a tener más tranquilidad", concluyó.