Comenzaron a vacunar en las escuelas: “Es el grupo más vulnerable al contagio”

Este viernes, la Municipalidad de San Francisco inició la vacunación covid en escuelas, siendo la primera el Ipet 50 “Emilio F. Olmos”. En el lugar se vacunaron a unos diez estudiantes con la primera dosis.

Justo en esta jornada, en el mismo colegio se detectaba un segundo caso de coronavirus en un alumno que pertenece al internado y no se encontraba vacunado hasta el momento, según confirmó el director de la institución, Jorge Tomé Seif. El otro había surgido a inicios de la semana.

Fernando Giacomino, secretario municipal de Salud, explicó que el virus “está circulando en los grupos que no tuvieron acceso a la vacuna”, donde hay muchos adolescentes, y que vacunar en las escuelas –a su entender- “podría frenar la circulación en estos lugares”.

Cabe recordar que desde el Gobierno local habían señalado a comienzos del mes que pidieron a las escuelas del nivel medio de la ciudad un listado de estudiantes de los dos últimos años que, por alguna razón, hasta el momento no fueron vacunados. El objetivo es llegar con las vacunas a los centros educativos para la franja etaria que va de los 16 años en adelante.

“Tuvimos reuniones con las escuelas, cada uno de los directivos estuvo comunicando a las autoridades de salud sobre los adolescentes que faltan vacunar, es el puntapié inicial. Hay muchos operativos en la semana, vacunas hay y vamos a ir a dos o tres escuelas por semana”, explicó el funcionario.

Luego, Giacomino señaló que a medida que lleguen más vacunas los operativos serán más grandes y que la idea será llegar a la escuela primaria: “Del grupo de 3 a 11 años tenemos 6 mil vacunados, es menor esa franja que en de 12 a 17 donde se está viendo la mayor cantidad de casos; los chicos se dispersan, van a sus actividades y debemos cubrir rápidamente los esquemas ahí”.

No hay temor, sí alerta

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional indicaron que por el momento en San Francisco no se confirmaron casos de Covid-19 pertenecientes a la variante Delta.

Aunque sí informaron sobre el aumento de contagios en las últimas horas, dado que en el reporte del jueves la ciudad registró 12 casos.

Al ser consultado sobre este escenario, Giacomino opinó: “No hay temor, siempre ante estas situaciones hay que actuar e ir más rápido. Es una situación que podía darse, que el virus circule entre adolescentes. Este grupo es el más vulnerable, vacunamos, vamos a las escuelas, los citamos, hacemos operativos, por ahí no los pudieron anotar sus padres. Las vacunas no son un problema porque hay, pero quizás muchos padres estaban en duda y no los anotaron. Pero hay que vacunarlos, no hay mejor forma que esta”, aseguró.

Luego, el secretario de Salud expresó que por el momento “no se puede hablar de un brote de la enfermedad” pero sí llamó a estar alertas y a seguir cuidándose.

“Parte de este grupo etario (sobre los adolescentes) no tiene vacunas, se moviliza mucho, estamos controlando, haciendo seguimiento, se vacuna y cuando salta un caso se actúa. Pasa hoy que ya no hay burbujas y cuando se deben aislar son muchos más chicos”, agregó.

Nuevos operativos

En cuanto a los operativos en el Superdodmo, la semana que viene se realizará una jornada de vacunación el día lunes 1 de noviembre, con PFIZER y SINOPHARM.