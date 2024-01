Se viene la venta de entradas para el Festival de la Buena Mesa: "Hay una grilla muy fuerte en las tres noches", dijo Bernarte

El próximo lunes 29 de enero se pondrán a la venta, tanto de manera presencial en el Superdomo como a través de la plataforma de Edén Entradas, las entradas para la 21ª edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de febrero en el predio de la Sociedad Rural San Francisco.

En ese marco, el intendente de la ciudad de San Francisco, Damián Bernarte, contó cuáles son sus expectativas al respecto y cómo se viene trabajando en los preparativos para la fiesta más importante del Este cordobés.

“Lo que uno escucha en la calle o pude hablar con los vecinos de la ciudad y de la zona es que va a haber una altísima demanda de entradas ya que mucha gente consulta por el valor de las mismas, preguntan cuándo se ponen a la venta, a través de qué lugares o plataformas y demás, en fin, veo bastante interés dado a que hay una grilla muy fuerte en las tres noches del festival con artistas de primer nivel local, regional y nacional, muchos de ellos con proyección internacional”, dijo Bernarte.

En cuanto al mensaje para quienes quieran asistir a la rural, el mandatario aseguró que “la recomendación es sacar la entrada lo antes posible para poder asegurarse una buena ubicación, porque lo que serán los sectores de plateas y tablones del viernes y sábado seguramente se venderán rápidamente, mientras que el día domingo, como ocurre habitualmente cuando hay eventos vinculados al cuarteto cordobés, va a ser una noche que estará a pleno”.

“Debemos generar las condiciones para que puedan disfrutarlo la mayor cantidad de personas posibles”

El intendente sanfrancisqueño indicó que “dentro de los festivales provinciales con características similares, que cuentan con una grilla de artistas tan destacada, el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción es el más económico en relación precio- calidad, algo que ha sido una política que definimos y venimos sosteniendo en el tiempo. En un momento tan difícil para nuestra gente -continuó- nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para generar opciones o accesos a bienes inmateriales, como en este caso lo es la cultura de primer nivel, a un bajo costo ya que mucha gente no pudo irse de vacaciones porque el dinero no alcanza y varios no pueden abonar una entrada para ver espectáculos de estas características y, para nosotros, el festival sin gente no es festival, por lo que debemos generar las condiciones para que puedan disfrutarlo la mayor cantidad de personas posibles”.

“Las colectividades Italiana, Española, Alemana, Sirio-Libanesa, Cubana, Mexicana y la agrupación Tradicionalista `El Matrero´ están trabajando en el mismo sentido en el que lo hace la municipalidad, en generar productos que puedan ser accesibles para la mayoría de los asistentes sin dejar de lado la calidad, pero teniendo en cuenta que es un momento donde se necesitan muchos billetes para acceder a pocos bienes, por lo que también hay que resaltar el trabajo de las mismas pensando en quienes van a asistir”, destacó Bernarte.

Quienes tuvieron la oportunidad de transitar cerca del predio de la Sociedad Rural en los últimos días, seguramente ya comenzaron a notar los primeros trabajos en relación a la gran fiesta que se avecina. “Ya empezamos con el movimiento del armado de la estructura de las carpas en la Rural, también vamos a trabajar, al igual que el año pasado, con la iluminación del acceso para generar una escenografía que invite a entrar por un túnel a un lugar para vivir una experiencia agradable, estamos pensando algunas otras cosas y tratado de estar en todos los detalles para superarnos año a año”.

Gran interés de sponsors

“En esta edición contamos con un importante interés de sponsors de la actividad púbico y privada que quieren participar”, aseguró Bernarte y destacó que esto “habla a las claras de que el festival se ha transformado en un evento en el que todos quieren estar”.

El festival llega con novedades

Una de las novedades para este año, es que el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción se transmitirá vía streaming a través de las plataformas de la Municipalidad de San Francisco “para que desde cualquier lugar del mundo todos puedan presenciarlo, lo que va en sintonía con aquello que pensamos que es poner a disposición de la mayor cantidad de personas eventos de muchísimo prestigio y primer nivel para que puedan apreciarlos y disfrutarlos”, concluyó el intendente.

Venta de entradas

Desde el lunes 29 de enero, bajo dos modalidades:

Presencial: hasta el 15/02 en Superdomo de lunes a viernes de 9 a 13hs. y 16 a 20 hs.

Online: www.edenentradas.com.ar a partir del 29 de enero a las 10 hs.

También podrán adquirirse los días del festival en boleterías de la Sociedad Rural.

Formas de pago: Efectivo, débito o hasta 4 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa.

Menores de 12 años entran gratis.

PRECIOS y UBICACIONES:

Abono por las tres noches (entrada general): $14.000

Viernes 16 de febrero | General: $5.500 | Tribuna: $7.500 | Platea A-B: $12.000 | Tablones: $9.000

*Sábado 17 de febrero | General: $5.500 | Tribuna: $7.500 | Platea A-B: $14.000 | Platea C-D: $11.000

*Domingo 18 de febrero | General: $5.500 | Tribuna: $7.500

Beneficios para personas con discapacidad:

Entrada gratuita con un acompañante para cada noche.

Sillas disponibles (con cupo limitado). Retiralas por orden de llegada a partir del 29 de enero al comienzo de la venta de entradas.

Presentar certificado de discapacidad y DNI.

La grilla de artistas

VIERNES 16

Ballet Patria

Los 4 Rumbos

María Elena y La Encrucijada

Lautaro Rojas

Ballet Juvenil

Juan Fuentes

Chichilo Viale (humor)

Soledad

SÁBADO 17

Ballet Patria

Los Fenders

Roma

Francisco Ércole

Lapeband

Karina "La Princesita"

Eber Ludueña (humor)

La Delio Valdez

DOMINGO 18

Ballet Patria

La Feroz

Tributo Monero

DesaKta2

Ulises Bueno