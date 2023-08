Se llevaron a cabo tareas de limpieza general de todos los canales de la ciudad

Como es habitual durante esta época del año, desde la Secretaría de Servicios Públicos se llevan adelante tareas de limpieza general de todos los canales de la ciudad, a los efectos de que en temporada de lluvia, los mismos funcionen correctamente.

En ese marco, el intendente Damián Bernarte estuvo recorriendo y supervisando, junto al secretario de Servicios Públicos Hobbey Salvático y al director de Obras de Arquitectura y Espacios Públicos Marcelo Molla, las tareas de las cuadrillas de limpieza del canal ubicado detrás del barrio Plaza San Francisco, que va hasta Av. Primeros Colonizadores y desde allí la derivación hasta el Camino Interprovincial.

“Se trata de una tarea muy necesaria que se realiza de manera preventiva para que después las vecinas y vecinos puedan dormir tranquilos en la temporadas de lluvias, es por ello que ahora se están haciendo estos trabajos, es decir una labor planificada en la que diariamente se recorren los canales a fin de detectar si han arrojado basura, residuos que en realidad debería de tener como destino final el relleno sanitario y son tirados en estos canales”, expresó el intendente.

“Cuando uno ve el trabajo del personal municipal, de toda la cuadrilla, se pone en valor la tarea que llevan adelante, es por eso que es necesario, por parte del estado municipal, aportar la maquinaria indispensable para que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, una tarea que es invisible a los ojos de la ciudad, pero que resulta importantísima en lo que tiene que ver con la prestación de servicios por parte de la Municipalidad de San Francisco”, ratificó Bernarte.

En lo que refiere a las tareas concretamente, el secretario de Servicios Públcios Hobbey Salvático, sostuvo: “Estamos haciendo trabajos especiales que nos permite esta época del año, la temporada invernal, ya que es un periodo de menos lluvias, en donde las cuadrillas se dedican a hacer este tipo de trabajos de limpieza profunda, más allá de que el trabajo de mantenimiento de los canales es constante”.

“Las mismas consisten en tareas de limpieza manuales, que por el crecimiento de la naturaleza, lo que se extrae son árboles secos que se caen, el pasto que crece constantemente, donde el empleado ingresa al canal para hacer la tarea con máquinas manuales, ya que de otra manera no se puede realizar”, comentó Salvático.

La ciudad cuenta con más de 60.000 mts. lineales de canales de limpieza, que para su correcto funcionamiento es primordial realizar estas tareas, dado que “estos canales son los mayores aliviadores que tenemos del desagüe de la ciudad, porque cuando hay lluvias en toda la región y se nivela el agua, si los mismos no estuviesen limpios no desagotaría correctamente”, concluyó el funcionario.

Por su parte, Sergio Sánchez encargado de la cuadrilla de limpieza comentó que “Son 15 los operarios que diariamente se recorren los canales para su limpieza, esta es una limpieza general anual, pero el mantenimiento es diario porque lamentablemente sacamos mucha basura que arroja la gente, como colchones, contenedores, basura en general “, afirmó el responsable.

En ese sentido, el mandatario municipal instó a todos los vecinos a colaborar con la limpieza de la ciudad, contribución que pueden hacer evitando arrojar basura en los canales o en lugares no apropiados para ello. “El lugar del destino final en la ciudad de San Francisco para aquellos residuos o inertes que no son recolectados por la empresa Ashira o por la municipalidad, que tiene a su cargo e informa un calendario de recolección de inertes y recolección en los barrios que los no llega el servicio de Ashira, es el predio del relleno sanitario”, dijo Bernarte.

“Los mini basurales, los tapones en los canales con residuos los generamos nosotros, las tareas de limpieza siempre se realizan, pero por más que se limpien a las 24 hs se volvieron a generar en el mismo lugar, es por ello que depende a nuestra conciencia, de pensar de que vivimos en comunidad y que las acciones propias afectan al colectivo, a toda la comunidad”, finalizó el intendente.