Se cumplen tres años de la agresión y muerte de Chocolate, el perrito símbolo contra el maltrato animal

A sus 89 años el doctor Adrián Vilchez dejó la profesión: “Se va el último de los mohicanos”, dijo

Este martes 31 entregó las llaves de su consultorio en la Clínica Enrique Carrá aunque no sin antes atender a sus últimos pacientes. “Estoy en paz porque decidí salir a tiempo, caminando por la clínica y no que me saquen con los pies para adelante”, bromeó.