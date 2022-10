El gobernador Juan Schiaretti lanzó oficialmente al intendente de Córdoba, Martín Llaryora, como el candidato para sucederlo en el puesto en las próximas elecciones provinciales de 2023 dentro del espacio Hacemos por Córdoba.

Así lo anunció el mandatario en el marco del encuentro provincial de Hacemos por Córdoba este lunes a la tarde en el Hotel Quorum, donde dijeron presentes numerosos representantes de las 14 fuerzas políticas que conforman este espacio.

En este sentido, sobre Martín Llaryora, sostuvo: "Creo que dentro de la gente capacitada que tenemos, hay una persona que se ha destacado en los últimos años, que mostró capacidad de gestión, capacidad de demostrar consenso, demostró seriedad que da certeza, que no se calle y que tiene las condiciones de llevar a Córdoba a la nueva era que se necesita".

"Esa persona es el amigo y compañero Martín Llaryora, a quien propongo como candidato a Gobernador de la provincial. Tiene coraje, sapiencia y responsabilidad y les pido que todos acompañen a Martín Llaryora para que sea el candidato de todos los cordobeses", indicó.

El encuentro contó con la presencia de intendentes e intendentas de toda la provincia, funcionarios provinciales y municipales; legisladores; concejalas y concejales; miembros del Tribunal de Cuentas; congresales del PJ provinciales, miembros de los gremios del PJ; la dirigencia política de capital y la provincia; y otros simpatizantes de los distintos partidos políticos de HxC.

Por su parte, Martín Llaryora aceptó la propuesta y abrió el espacio a sumar nuevos partidos y sectores a Hacemos por Córdoba. Además le hizo un guiño a Schiaretti diciéndole que los cordobeses lo necesitan participando en las elecciones presidenciales.

"Es imposible no emocionarse, no acordarme de todos. Por la familia que nos banca, nos afirma. En especial el alguien que no esté acá que es mi querido viejo, que estaría muy orgulloso viendo todo lo que hicimos por la gente desde el Justicialismo", sostuvo el sanfrancisqueño.

Además agradeció a la militancia, a los que quedaron afuera del hotel que no pudieron entrar. "Yo no soy un producto del marketing, no soy un producto de las consultoras. Soy producto de la militancia, soy uno de ustedes que llegó", refiriéndose a los integrantes del PJ.

Llaryora, aceptó la propuesta del gobernador: "Asumo la responsabilidad como militante, la asumo como un gran desafío. Gracias Juan y a todo el equipo, vamos ganar las elecciones y a trabajar en conjunto para seguir mejorando a Córdoba".

"Vamos a seguir defendiendo a Córdoba, nuestra producción, el empleo, el campo, la universidad y el modo de vida de los cordobeses. Lo vamos hacer en conjunto. Nos toca una nueva etapa histórica y para eso vamos a tener el coraje y la amplitud de abrir a otros partidos políticos y sectores sociales para hacernos cada día mejores".

A la vez destacó la tarea del ex gobernador fallecido José Manuel De la Sota: "Gracias José, quedate tranquilo que estamos para cuidar tus valores y todo lo que vos hiciste. Como vos decías, el progreso nunca cansa y nunca duerme".

Por último, exaltó la figura del gobernador Schiaretti y le pidió que sea candidato a Presidente para las próximas elecciones.

"Creo claramente que en esta Argentina dividida y desunida donde lo único que se genera es pobreza, te necesitamos como Presidente de la Argentina. Contá con nuestra ayuda para que Argentina salga de esta situación y se encamine al progreso", enfatizó.

"Invitamos a otros partidos, a sectores del campo, de la innovación, de la ciencia, tecnología, del arte a que se sumen a Hacemos por Córdoba. Somos la garantía y la certeza de que las cosas que se vienen haciendo bien van a continuar pero también tenemos el coraje de hacer las reformas que se requieran", comentó.