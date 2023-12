La Municipalidad de San Francisco presentó un nuevo programa de seguridad ciudadana denominado “Ojos en Alerta” que permitirá a los vecinos denunciar delitos, accidentes, emergencias domésticas o hechos sospechosos a través de Whatsapp. Comenzará a regir cuando se apruebe la nueva ley de Seguridad provincial, que también permitirá el lanzamiento del flamante Cuerpo De Prevención Urbana

El intendente Damián Bernarte participó de la presentación de dicho programa -realizado en Tecnoteca San Francisco- y destacó la importancia de la participación de los vecinos en la prevención del delito.

A su vez, Bernarte destacó la importancia de colaborar con las fuerzas de seguridad y en ese sentido, subrayó la labor de capacitación y colaboración que tendrá el Cuerpo de Prevención Urbana que, con la aprobación de la nueva ley de seguridad provincial, le permitirá portar y utilizar armas no letales.

En el marco de la presentación de “Ojos en Alerta”, Bernarte indicó que “nos encontramos con que formaba parte de esa visión de construcción colectiva y participación que buscábamos. Creemos que la seguridad también es una construcción colectiva y que en realidad los mejores resultados se alcanzan a través de la participación del vecino de a pie, con un Estado presente y atento, que a su vez colabore con las fuerzas de seguridad”.

San Francisco se suma casi 40 ciudades del país

Ojos en alerta se viene implementando en 39 ciudades del país, y lo que pretende es generar una red de alerta para evitar situaciones de inseguridad, donde el rol activo de los vecinos es fundamental.

Se trata de un sistema de seguridad público participativo ideado e impulsado desde el municipio de San Miguel, en el conurbano bonaerense, con el que San Francisco firmó un convenio para su puesta en marcha.

Esta herramienta ya se viene replicando de manera exitosa en nueve provincias y no implica para el usuario nada más que tener instalado WhatsApp que es la única app que no se corta nunca, ni siquiera cuando uno no tiene créditos para usar la red móvil.

El creador de esta iniciativa en San Miguel, Cristian Méndez, estuvo presente en San Francisco y elogió la seriedad con la que la ciudad abordó el tema de la seguridad y compartió la experiencia exitosa de San Miguel en la prevención del delito. La colaboración entre ambas municipalidades permitirá la adopción gratuita de este programa, que se presenta como una herramienta crucial para construir una ciudad más segura.

“Este programa nos dio resultado y generó una participación inédita de los vecinos. Ojos en Alerta trajo como resultados una mayor participación ciudadana, interés y confianza; además de bajar los índices de delitos”, comentó.

Luego proporcionó detalles sobre el funcionamiento del programa en San Miguel, resaltando que la iniciativa se basa en la comunicación, la participación ciudadana y la generación de confianza. La plataforma de denuncia a través de Whatsapp requiere que los vecinos realicen una pequeña capacitación y tiene como objetivo detectar y combatir delitos en la vía pública. Méndez enfatizó que esta iniciativa busca involucrar a la comunidad, ya que "vivimos en sociedad, en comunidad, no podemos mirar y pasar indiferentes".