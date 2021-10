El domingo 24 de octubre, en las instalaciones de Bomberos Voluntarios San Francisco, se llevará a cabo el XXXV Festival Interprovincial de Danzas Folklóricas “Ciudad De San Francisco” organizado por la Dirección de Cultura municipal y la Cooperadora de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas.

“A este encuentro lo venimos organizando hace 35 años y se realizaba siempre en el mes de marzo. Por la pandemia no pudimos hacerlo para esa fecha pero, hace dos meses a partir de las flexibilizaciones, nos arriesgamos a organizarla”, contó el director de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas, José Alberto Carballo.

“El evento comenzará a las 10:30 con la presentación de todos los rubros infantiles que nos visitan; luego la categoría mayores; posteriormente, a las 14, se presentarán los abanderados y estandartes de las delegaciones; tras ello la apertura oficial, para continuar con las presentaciones artísticas durante la tarde y la noche con las categorías de lujo, mayor y conjunto danzas estilizadas de folklore”, relató “Cacho”, quien estimó la finalización del encuentro para las 22:30 horas.

En medio de la competencia, además, habrá una breve presentación de 48 bailarines del Curso de Adultos de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas de San Francisco, el cual este año cumple su 40 aniversario de labor ininterrumpida siendo uno de los cursos más antiguos que viene trabajando de manera continuada. También actuará el grupo “Peregrinos”. Carballo dijo que al mismo tiempo habrá participación de bailarines fuera de competencia.



Prestigioso jurado

Una de las cuestiones distintivas de esta edición es la participación de dos prestigiosos jurados, “experimentados y que tienen un dominio equilibrado del tema de la danza que es muy amplio”, acotó Carballo.

*Silvia Zerbini: Es bailarina, coreógrafa, docente y actriz. Ex Directora del Ballet Folklórico Nacional, miembro de la Comisión de Danza de la Academia Nacional del Folklore, capacitadora nacional en el área Danza Folklórica de la Direcciona Nacional de Organismos Estables, promotora y creadora del Colectivo de Maestros Artistas ENREDANZA.

*Juan Carlos Báez: profesor de danzas folklóricas, maestro preparador de campeones de Malambo Argentino en Festival Nacional de Malambo, Laborde y Certamen de nuevos valores Pre-Cosquín.

Participarán 17 delegaciones de Córdoba, Traslasierras, Arroyito, Freyre, Sacanta, Devoto, Tránsito, Brinkmann y de distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

Se apreciarán danzas folklóricas de parejas y grupales, malambos, tradicionales y artísticos.

Dentro de ellos parejas de danzas, conjuntos de danzas y solista de malambo; malambo femenino, conjunto de danzas femenino, adultos, parejas y conjuntos de danzas folklóricas y conjunto de danzas estilizadas.



Entradas y cantina

La entrada tendrá un valor accesible de $200 y será gratuita para niños de hasta 12 años y para alumnos de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas. Además habrá servicio de cantina a precios módicos. Con la entrada el espectador puede retirarse del salón cuando lo desee y volver a ingresar las veces que quiera.



“Queremos invitar al público en general a que se acerque a presenciar del encuentro ya que se trata de un espectáculo para ir, apreciar, disfrutar y, por qué no, bailar también”, añadió Carballo.

Por su parte, la directora de Cultura Municipal Claudia Lenis expresó: “35 años de este encuentro interprovincial reflejan el amor que tienen desde la Escuela Municipal de Folklore por esta disciplina y el desarrollo de este andar que significa volver a empezar en un contexto diferente. Me gustaría destacar el grupo humano de los docentes de la Escuela de Folklore y de todo el grupo que no se ve pero está para poder hacer este gran evento”, recalcó.

“Que vengan 17 delegaciones y más de 500 personas participantes del certamen es muy loable, al igual que la participación de destacados jurados que le dan un salto de calidad al evento”, agregó Lenis.

Desde la Dirección de Cultura se controlarán los protocolos sanitarios vigentes de toma de temperatura, uso del barbijo, utilización de hidroalcohol y aforo limitado.

Seminario de Folklore Argentino el sábado 23

Será el sábado 23 de octubre de 14 a 17 hs. en el Salón de Actos de la Dirección de Cultura para profesores de folklore y público en general.

Disertante: Prof. Silvia Zerbini

Programa practico-teórico

1. Matrices de nuestras danzas y herramientas para su puesta en escena. Práctica con bailecito y taquirari.-

2. Chaya riojana: origen y desarrollo histórico y actual. Práctica con todos los presentes

Organiza: escuela municipal de danzas folklóricas



Informes e inscripción a los teléfonos 3564- 476181-388704.

Cupos estrictamente limitados.

Costo por persona: $ 400.