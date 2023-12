San Francisco: gremios estatales se concentraron en la Plaza Cívica en rechazo a la suba de aportes

Este jueves, gremios estatales se concentraron en la Plaza Cívica en rechazo de la aprobación del proyecto del ley, en la Legislatura, que prevé la suba de los aportes jubilatorios y a la obra social Apross. Pero también se pronunciaron en contra del decreto de necesidad urgencia que dictó el presidente de la Nación para desregular la economía argentina.

Entre algunos de ellos, estuvieron presentes representantes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sindicato Unión Obreros y Empleados y Municipales (SUOEM), Asociación Bancaria y la propia CGT.

Precisamente en medio de la convocatoria la titular de la delegación local de la CGT, Paula Cabrera, sostuvo: “Desde mi humilde opinión creo que hay que empezar a a pensarse como trabajadores y trabajadoras, porque considero que la mayoría cree que la quita de derechos le va a pasar al otro. A los derechos nos los van a quitar a todas y a todos, no hay nadie que no reciba una prestación del Estado, no vivimos en una burbuja”.

Asimismo dedicó un espacio a manifestarse, también, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei presentó en el Congreso. “Creo que la mayoría que estamos acá conocemos el decreto de necesidad de urgencia, lo que no conocemos es justamente cuál es la urgencia de derogar más de 300 leyes y ahora de llevar al Congreso a una ley ómnibus que, la verdad, no termina de sorprendernos ni nos dan los tiempos para poder interiorizarnos”, dijo.

Seguidamente se dirigió a cada una de las entidades sindicales y les sugirió hacer asambleas y poner en conocimiento a todos los trabajadores sobre la situación de cada uno.

“Hay muchos que no se piensan como trabajadores, se piensan como ciudadanos, como habitantes de la República Argentina y deben saber que lamentablemente están cercenando cantidades de derechos, avasallando derechos esenciales, constitucionales. Más allá de ser sindicalistas o no lo lamentamos y estamos sobre la marcha tratando de organizarnos. Creo que lo esencial es pensarnos como trabajadores y saber que el problema no es del otro, el problema es de todos”.