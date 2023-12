Subas de aportes: SUOEM se declaró en estado de alerta

Luego de que la Legislatura de la Provincia aprobara en las últimas horas el proyecto de incremento de los aportes de los trabajadores de la administración pública provincial a la jubilación y a la obra social provincial Apross, desde SUOEM, así como otros gremios, se declararon en estado de alerta.

En diálogo con Primera Edición (El Periódico Radio, de 7 a 8) Marcela Molina, secretaria gremial sostuvo: “Desde SUOEM, como somos aportantes a la Caja de Jubilaciones de la provincia y tenemos como obra social a Apross, al suceder ayer esto que fue de público conocimiento estamos en estado de alerta”.

Molina adelantó que un grupo de compañeros viajó a la movilización que se realiza en la ciudad de Córdoba mientras que en San Francisco se encuentran debatiendo junto a los distintos compañeros en las distintas áreas.

“Estamos comentando de qué se tratan estas medidas de ajuste para ya mañana empezar con un plan de lucha acá en la ciudad. Se ve que el gobernador, en tándem con la Ley Ómnibus que envió a través del DNU el Presidente de la Nación, se amolda a esa situación”, agregó.

Molina reflejó que un aumento en los aportes jubilatorios y en la obra social significa “una disminución en el sueldo de cada trabajador y cada trabajadora”. “Por eso cuando la primera vez el gobernador quiso conseguir quorum, que no lo había logrado, enseguida nos pusimos en estado de de alerta y movilización. No se trató en esa audiencia este tema, pero se ve que después consiguió los votos necesarios para esto, para ir en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Y nos llama la atención, porque se supone que es un gobierno peronista en donde más se debe trabajar en a favor a los derechos. Pero se ve que se ha olvidado de algunas raíces”, subrayó.

Sobre el funcionamiento de Apross, cuyos aportes ahora se aumentarán, Molina indicó: “A nivel del interior de la provincia de Córdoba el Apross funciona pero siempre pagamos un plus mayor al que dice la cartilla con respecto, por ejemplo, a lo que es la capital. Aumentar los aportes no va a hacer que las prestaciones sean mejores o que no nos cobren los plus que nos están cobrando".

"Nuestra realidad acá en San Francisco es que muchos empleados municipales viajan a la ciudad de Córdoba para hacerse atender. Eso implica para el sindicato también una erogación de dinero porque nosotros los acompañamos, los llevamos, porque no siempre se tiene el dinero para poder viajar. Así que no creemos que la solución sea aumentar el aporte que hacemos cada uno de los trabajadores. Las medidas deberían ser otras”, detalló.

Seguidamente, denunció: “Habría que preguntarse por qué la Caja de Jubilaciones y por qué el Apross están en las condiciones en que están. No es por el consumo ni por el uso que le dan los trabajadores”.

En cuanto al trabajo este jueves, Molina indicó: “Nosotros vamos, en las reparticiones municipales, a hablar con los compañeros para explicar un poco la situación, explicar qué implica para el trabajador este aumento en los aportes. Por supuesto estamos en estado de alerta. Y mañana seguramente ya comenzaremos con las medidas de fuerza”.