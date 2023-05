Sale a la luz Presentes, un ensayo que cuenta la vida de Nora Peretti y Gustavo Gallardo

Guillermo Peretti evoca a su hermana Nora y recuerda un mundo de dolor que –sostiene- sigue conviviendo en su cuerpo. Lo hace mediante un libro que escribió a mediados de la década del noventa pero que nunca hasta ahora había decidido publicar. Entiende que era una deuda pendiente con ella y también con Gustavo Gallardo, su compañero de vida, ambos secuestrados en San Francisco un 12 de mayo de 1976, poco tiempo después del inicio de una salvaje dictadura.

Presentes verá la luz oficialmente el próximo viernes a las 20.30 en el Centro Cultural de San Francisco, en un evento con entrada libre y gratuita. Es el primer libro que escribe Peretti, abogado laboralista, miembro fundador e integrante de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia.

“Es un ensayo basado en la vida de Nora y Gustavo. Creo haberlo escrito para la lectura de futuras generaciones, que se sepan lo que pasó en San Francisco, para defender la democracia. Que conozcan lo que fueron las torturas de los militares que son fuertes pero reales. Es bueno no olvidar en tiempos donde nos encontramos dentro de la arena política y donde hay gente que reivindica a la dictadura”, explicó Peretti en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), en compañía de su sobrino Martín Gallardo, hijo del matrimonio desaparecido y parte de la Comisión.

El autor contó que el libro lo escribió entre los años 1995 y 1998, en unas hojas oficio que luego encuadernó. Aseguró que muy pocos lo leyeron en su momento y que en el último año decidió publicarlo: “Pensé que era una deuda pendiente”, afirmó y contó que le agregó en el epílogo lo que fue pasando desde el tiempo que lo terminó a esta parte.

Admiración hacia Nora

Entre Nora y Guillermo había 14 años de diferencia. El autor tenía 16 cuando se produjo el secuestro. En este contexto, contó cómo hizo para reconstruir ciertos hechos históricos: “Relato vivencias mías basándome en la vida de ellos, los ubico en el contexto histórico, el Cordobazo, la muerte del Che, la Tripe A, la represión… lo que fue La Perla y trato de hablar de sus tiempos escolares, como estudiantes, cuando se conocieron en la universidad, que cine veían, qué música escuchaban, qué libros leían haciendo un relato de las experiencia de mi hermana pero tomando documentos como expedientes judiciales, las gestiones que se hicieron para saber sus paraderos, el juicio donde fueron caso testigo que fue la mega causa La Perla”.

Peretti destacó la admiración que tenía por su hermana: “Era un orgullo, entonces sentí esa impotencia de no poder hacer nada y de soportar mentiras. Después del secuestro pintaron las paredes como si fuese el ERP el que actuó esa noche, sacando rastros de los militares del secuestro, disfrazando el operativo. Fue un cumulo de mentiras como la ley de fuga que era un fusilamiento o el decir que los desaparecidos no existían. Fue un plan sistemático que incluía secuestro, tortura, muerte y desaparición de los cuerpos, el robo de la identidad de menores que fue aberrante”, señaló.

El recuerdo de Martín

Martín Gallardo tenía poco más de 3 años cuando secuestraron a sus padres. Dice que ese es el único recuerdo que le quedó de sus papás: “Recuerdo la noche del 12 de mayo que rompen los vidrios y golpean la puerta de mi casa, al lado del club El Ceibo. Me suben a un auto primero y me llevan de madrugada a la casa de una tía materna. Tocan el timbre y me dejan ahí con una batita, la mamadera y un bolsito. Después fue un rompecabezas, mediante fotos, por lo que contaban conocidos, compañeros de militancia política, los familiares fui armando mi historia.

Luego aseguró que es importante este libro para la posteridad: “Es un granito más de arena, cuando no estemos los familiares directos para contar la historia de lo que pasó en la ciudad el 12 de mayo del 76, que además se llevaron a Oscar Liwacki (secretario general de la CGT local) y al obrero de la construcción Néstor Páez. Una ciudad donde era zona liberada, no había patrulleros, no se hizo nada para esclarecer ese hecho. Este libro, más los nombres de desaparecidos en calles y plazas, son cosas que quedarán para la posteridad”, expresó.