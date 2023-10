Uno de las presentaciones más esperadas de la Feria del Libro San Francisco 2023 era la de Rubén Magnano, quien preentaba su biografía escrita por el periodista Gabriel Rosenbaun. Y como era de esperarse, una gran cantidad de público ocupó el espacio del escenario principal para escuchar al entrenador más exitoso en la historia del básquet argentino.

El libro tiene 21 capítulos donde se reflejan unas 40 entrevistas que en promedio duraron dos horas. También hay más 50 entrevistados más y a eso se le suma un rastreo gigantesco de hemerotecas de distintos lugares.

Las frases de Magnano

“Lo que realmente vale por encima del éxito es la experiencia, la trayectoria. Es que el éxito te impide reaccionar en la situación, pensar en todo el esfuerzo que hiciste para llegar a un lugar. Por eso también digo que cuando empezás a cambiar los recuerdos por desafíos empezás a envejecer”.

"Vale aclarar que uno de los tantos gestos fue el que tuvo Alejandro Montecchia que me llamó por teléfono y me invito a tomar un café. Sacó una caja con una réplica de la medalla y me la regala. Un gesto de nobleza y orgullo que no está registrado en ningún lado, está registrado en el corazón.

“Lo primero es aceptación, si los DT no son aceptados no pueden modificar las conductas de los que dirigen. La equidad, ningún nombre está por encima del equipo; y no es charla de vestuario, sino que se edifica diariamente. Ahí empezamos a ser exitosos, jugamos como entrenamos y entrenamos como jugamos. Establecés un diálogo de valores, el compromiso que es el motor para llegar a lo que queremos. Sentir propio el resultado y eso se modifica en un entrenamientos a través de actitudes”.

“Es una suma de cosas que hacen que todo fluya como equipo. Yo tenia un plus, ocho años de asistente, ese conocimiento me permitió tomar decisiones muy importantes. Coherencia en lo que digo y hago, respeto, disciplina y trabajo son los pilares básicos donde se asienta la construcción del equipo”.