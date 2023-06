Romero: "Hay mucho por hacer, tomando lo que está bien y trabajando en lo que hace falta”

Termina este jueves la campaña electoral para la elecciones del 25 de junio y el candidato a intendente de San Francisco por Creo en Córdoba (Frente de Todos), el concejal Andrés “Bocha” Romero, dialogó con El Periódico Radio 97.1 y confió en lograr “un buen número de votos” el próximo domingo, a la vez que destacó sus propuestas principalmente en temas como completar obras en los barrios, cuidado del medioambiente, construcción de viviendas, acciones contra la inseguridad y la creación de un Centro Municipal de Alimentos.

“Creemos que se pueden implementar políticas para la construcción de viviendas con fondos municipales, como pasa en muchas localidades del departamento San Justo. Creemos que hay mucho por hacer, tomando lo que está bien, respetando lo que se ha logrado y se ha entendido como un avance, y trabajando en lo que hace falta”, explicó el candidato, cuyo espacio propone a Federico Alesandri como posultante a la Gobernación.

Consultado sobre sus expectativas para el domingo y las declaraciones triunfales de otros candidatos, respondió: “Lo que digan algunos candidatos a esta altura no tiene validez, la que define es la gente y hay que respetar a la sociedad. Por más que tires un título marketinero, no significa que eso te represente un respaldo masivo. Estos candidatos se han pasado toda la campaña haciendo grandes anuncios, tirando muchos títulos, pero no han tenido propuestas concretas en muchos ejes”.

Sobre sus rivales en la elección dijo: “Algunos todavía tienen que aclarar si son oposición u oficialismo. Son oficialistas en la gestión pública y se presentan como alternativa, es muy confuso. Otros tienen que explicar dónde estuvieron, porque están en los últimos seis meses en San Francisco y pretenden gobernar la ciudad”.

"Nosotros esperamos un buen número de votos que nos permita estar bien posicionados. Nuestro objetivo es mejorar cómo estamos hoy. Sabemos que es una elección difícil, nos enfrentamos a estructuras que han gastado muchísimos recursos con grandes carteles y publicidades. Pero muchas veces con un discurso que no termina de prender en la sociedad", agregó.

En otro orden, vinculó el problema de la inflación y el precio de los alimentos a su propuesta para crear un mercado municipal de alimentos a precios justos. “Creo que la propuesta más disruptiva de la campaña, porque del resto escuché más o menos lo mismo, fue la nuestra de crear un Mercado Municipal de Alimentos, que permita un acuerdo de precios que se sostenga en el tiempo y nuestras familias puedan comprar carnes, frutas verduras y artículos de almacén a precios justos. Lo vemos en otros lugares del país y se puede hacer en San Francisco, porque además ya se hizo. Hasta la década del 80 funcionó en donde está hoy el Museo de la Ciudad, seguramente muchos memoriosos van a recordarlo. Vamos a poner en funcionamiento ese mercado que va a permitir que muchos productores locales y regionales ofrezcan sus productos a precios justos y razonables”, explicó el candidato.

“Para mí es la principal demanda de la sociedad, cuando uno recorre los barrios la gente plantea el tema del valor de los alimentos. Es el segmento que más ha aumentado, hay una concentración que favorece que los grandes fabricantes se queden con ese valor de la canasta básica y termine recayendo en las familias, que no llegan a cubrir algo tan necesario”, amplió.

Finalmente, consideró que la sociedad sabrá valorar la labor que ha tenido en estos años como concejal y sus propuestas para esta elección. “Hemos tenido una propuesta seria, coherente y totalmente realizable. Esperamos que la sociedad entienda que hemos trabajado siempre en función de sus intereses y que esa ha sido nuestra función en el Concejo Deliberante y lo va a ser en el lugar que nos toque ocupar después. Nací, crecí, estudié y trabajé siempre en San Francisco. Conozco perfectamente cuáles son las necesidades y las demandas y por eso creo en nuestra propuesta y que nos van a acompañar”, concluyó.