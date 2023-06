La candidata por el Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad, Ailén Cabrera, habló en estos días en El Periódico Radio (FM 97.1) para contar algunas de sus propuestas en caso de llegar al Concejo Deliberante tras los comicios locales del próximo 25 de junio.

La joven de 24 años comenzó su charla recordando sus inicios en política, los que llegaron desde su adolescencia: “En el secundario yo me empecé a interesar en la política y además viene de familia, mi papá era candidato, siempre estuve empapada de todos estos temas y un poco involucrada. Y mientras fui creciendo, me fui involucrando más, creo que estaba en tercer o cuarto año cuando empecé a militar dentro del Centro de Estudiantes de mi escuela secundaria y de a poquito después también me fui acercando a las luchas en la ciudad y en estas elecciones me toca representar a mi espacio, y a mis compañeras y compañeros, encabezando la lista”.

Respecto a cómo lleva la campaña electoral mientras ejerce la docencia, contó que “es difícil” pero que es una “responsabilidad”. “Me tomé algunos días, pero decidí no tomarme licencia ni dejar de trabajar por una cuestión de que era una responsabilidad que asumí a principios de año. Y además mi futuro está ahí. Y a pesar de que me interesa la política, voy a seguir militando. Ojalá en algún momento pueda entrar al Concejo Deliberante”, dijo.

Seguidamente, agregó: “No pienso jubilarme en un puesto público, sino que voy a cumplir el rol que se me asigne si es que puedo acceder a eso, pero mi sueño es jubilarme en la docencia y luchar por las condiciones dignas en las que educamos y en las que se aprenden dentro de las escuelas”.

Iniciativas

Cabrera enumeró una serie de propuestas a implementar en caso de obtener una banca en el Concejo Deliberante: “Lo primero que voy a hacer es poner la banca al servicio de los trabajadores y trabajadoras y de la juventud, al servicio de las luchas de los trabajadores, denunciando todo lo que sucede, todo lo que vivimos la juventud, la precarización laboral en la ciudad. También, al servicio de las luchas feministas en San Francisco", aseveró.

Otra de las propuestas dentro del espacio es que los funcionarios cobren un salario similar al de un docente. “Que el intendente, los concejales y todos los funcionarios públicos no ganen más que una maestra con 10 años de antigüedad. Es lo que vivimos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y muchos cobran por debajo de eso. Además hay gran cantidad de trabajo en negro. A veces la juventud no tiene otra salida que tomar trabajos precarizados, en negro, en condiciones que nadie controla. Los funcionarios tienen que saber lo que es vivir y no poder llegar a fin de mes, siendo joven no ver cómo poder hacer para independizarte, tienen que saber eso. Están muy alejados de la realidad”.

La referente de la Izquierda Socialista agregó: “Con sus privilegios están haciendo la campaña. Nosotros estamos trabajando, para nosotros la campaña es a pulmón, nos autofinanciamos, nadie nos pone plata, ningún empresario, ni la aceptaríamos y además trabajamos. Hay compañeros que laburan 12 horas, se nos hace súper difícil".

En ese sentido, también propone una reducción en los gastos de propaganda política y un plan de viviendas: “Otra de nuestras propuestas es un plan de viviendas con fondos municipales. Creo que en todos los espacios se propuso, vamos a ver qué hacen luego de las elecciones”, sumó.

Y fundamentó: “El problema habitacional es terrible, no se puede acceder a una casa propia, los planes que hubo quedaron cortos. Y después hay que atender al tema de los alquileres, estamos proponiendo en el mismo sentido un alquiler social a nivel provincial para controlar los aumentos y controlar las condiciones en las que te quieren alquilar las viviendas, porque también ese es el otro problema en San Francisco".

Carta orgánica

Cabrera también encabezó el pedido de una carta orgánica para San Francisco: “La vez pasada yo no pude ni siquiera estar en la lista, fui como candidata a legisladora provincial porque podemos integrar las listas a partir de los 16 años. Pero como nosotros no tenemos carta orgánica en San Francisco, la ley que rige a nivel provincial para los municipios dice que uno se puede postular a partir de los 21 años. Yo en ese momento tenía 20 y no pude. Ahí se ve la necesidad de crear una carta orgánica acá en la ciudad”.

“Creo que les conviene no tener organizada políticamente la ciudad. Con la carta orgánica podrían fijarse un montón de cosas, se podrían organizar cuestiones que pueden darse como imprevistos y sin hacer malabares en el municipio”, sumó.

Y concluyó: "La carta orgánica no puede salir de un espacio político, tiene que ser democráticamente redactada por los vecinos”.

Sobre la Izquierda Socialista

Para más información acerca del partido y sus propuestas se puede ingresar a las cuentas de Instagram @izqsocialistasanfco o @ailensuyaicabrera o de Facebook @izquierdasocialistasanfco.