Referentes del fútbol local confiados por el nivel de “La Scaloneta”

A horas del debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y con un partido amistoso de entresemana donde goleó a Emiratos Árabes, el equipo de Lionel Scaloni ya dio muestras de un buen nivel futbolístico.

En la previa, El Periódico consultó a referentes del fútbol de San Francisco para que analicen la lista de seleccionados y cómo piensan que le irá al combinado argentino.

Beldoménico: “No hubo sorpresas”

Norberto "Plumero" Beldoménico fue uno de ellos. El ex jugador del Club Atlético Antártida Argentina opinó sobre la lista de Scaloni y dijo: “Creo que utilizó casi todos los jugadores que venía utilizando en el proceso desde que empezó. Yo hubiese puesto a Alejandro Garnacho del Manchester que empezó a trascender mucho. Pero en sí estoy muy conforme con la lista. No hubo sorpresas y sí, siempre alguno va a tener que quedar afuera. También me hubiese gustado Diego Simeone que venía bien en el Nápoles, pero quedó afuera Maradona en el ’78, acá también pueden quedar algunos afuera”.

Respecto a la Selección nacional, frente a las otras que disputarán el Mundial, opinó: “La veo fuerte, no es candidata, pero creo que va a llegar hasta el último partido, va a quedar entre las cuatro. Si no llega a la final puede llegar para tercer o cuarto puesto, pero yo le tengo confianza. Tenemos al as de espada, tenemos que saber cómo aprovecharlo, los otros no lo tienen. No es candidata, pero tenemos una ventaja”.

En ese sentido, enumeró las que, a su entender, son las selecciones favoritas: “En mi caso siempre es Brasil. Alemania siempre es candidata. Creo que va a haber una sorpresa, a lo mejor Bélgica se puede meter entre las cuatro, también Holanda y Francia. Sorpresa de equipos africanos no creo que haya”.

En cuando a la primera fase, Beldoménico arriesgó que Argentina no tendrá problemas. “Va a ser un poco difícil el partido con México, siempre México nos complicó, sabe cómo jugamos, pero yo la veo mejor que en otros años, mejor que en el Mundial de Rusia y que en el otro mundial. Creo que tenemos posibilidades”, aventuró.

Seguidamente, agregó: “Creo que Scaloni le encontró el estilo, no es la selección temible, pero está bien organizada. Ataca cuando tiene que atacar, en defensa es fuerte, que es la debilidad que teníamos. Y creo que todo este estilo de juego lo hizo estar más tranquilo a Messi, que no se dependa mucho de él, y él va a aparecer en los momentos claves. Ese es mi Mundial”.

Aróstegui: “Llega bien, sin la mochila de ganar un título”

También Juan Manuel Aróstegui, exjugador y actual presidente de Sportivo Belgrano, se expresó respecto a la competencia que se viene.

“Teniendo en cuenta que la Argentina tiene muchísimos jugadores de gran nivel y jerarquía, yo creo que una lista de 40 tampoco hubiese sido suficiente para poder abarcar todo. Más allá de que te pueda llegar a gustar algún que otro jugador, que yo creo que pueda haber uno o dos en discusión, no significa que no estén a la altura, pero me parece excelente. No debe ser fácil el armado de una lista de 23 jugadores para la Selección”, sostuvo.

En cuanto al nivel de la Selección, aseguró: “La veo bien, llega bien, se sacó una mochila de encima que es la de ganar un título. Con la Copa América creo que se soltaron y hoy se ve otra Argentina mucho más suelta, con un volumen de juego interesante, y con un invicto, que eso da mucha fuerza y mucha confianza. Creo que dentro de los parámetros normales deberían hacer un excelente Mundial”.

Para Aróstegui, los rivales más difíciles son Alemania, Inglaterra, Francia y España. “Tienen jugadores con muchísima jerarquía y son los que están siempre en las instancias finales en todos los mundiales”, dijo.

“Argentina para mí con la calidad de jugadores que tiene de mitad cancha para arriba, creo que debería jugar un 4-2-3-1 sumando mucha gente en ofensiva. De todas maneras creo que en este tipo de campeonatos depende mucho cómo se levante cada equipo, cada selección, en ese mes de torneo. Creo que dentro de los equipos que mayor jerarquía y jugadores tienen, el que ese mes se levante con el pie derecho, creo que va a ser el que más lejos va a llegar”, cerró.

Frócil: “Hay mucho compañerismo y humildad”

También Marcelo “Chelo” Frocil, otra leyenda del fútbol sanfrancisqueño, opinó acerca de la Selección nacional. En esa línea, dijo: “Pienso que Scaloni eligió a los jugadores que fue viendo mejor y eso no se discute. Estuvo trabajando un tiempo largo y eso ayuda mucho. Lástima las bajas de algunos jugadores a último momento, eso sin duda que preocupa, pero creo que eso ya está medianamente previsto”.

“A pesar de todos estos traspiés veo una selección tranquila con mucho compañerismo, humildad, que eso es bueno, todos enchufados, maduro y agarrando más las lanza. Eso es muy bueno para el grupo. Aparte es un Mundial, que ya sabemos, donde todos los rivales hacen muy difíciles, porque del que menos te esperas te deja fuera”, agregó.

Para Frócil, un Mundial es como un campeonato relámpago” y por ello, al ser corto, hay que ser “muy inteligentes” y “manejar muy bien los tiempos”.

“Creo que la Argentina lo puede hacer tranquilamente. Espero que estén tranquilos, que el periodismo ayude, sin fanatismos, que no festejemos antes las cosas, los argentinos somos muy exitistas. Tenemos que ir despacio, paso a paso dijo un técnico una vez. Argentina controlando la pelota es un equipo que tiene ventajas. Por supuesto que es uno de los candidatos junto a Brasil, Alemania y Francia”, resaltó.

Sobre el final, dijo que este año “se le puede dar” a Argentina. “Esperemos que sea así. Después tenemos que ver algunas cosas que fueron pasando, el fútbol se fue emparejando, tenemos tipos que se han quedado fuera como Italia que me gustaría que esté, Chile lo mismo, porque para ser los mejores hay que ganarles a los mejores”, dijo.

“Esperemos que se le dé a Argentina, yo siempre digo y pienso que alguna vez se va a dar un Mundial sorpresa, esperemos que no sea este y que el campeón sea Argentina. Y que Messi sea el uno como lo fue una vez Diego Armando Maradona”, cerró.

Verino: “Veo muchas chances de llegar a una final”

Otro de los referentes de Sportivo Belgrano, Claudio Verino, dio sus impresiones del plantel que enfrentará a las mejores selecciones del mundo y manifestó: “La opinión mía es que el 100% de la lista ha sido minuciosamente elegido. Creo que por ahí no han llegado en las mejores condiciones físicas, pero las condiciones futbolísticas fueron extraordinarias de cada uno de los que han sido citados”.

“Me parece que no solamente se eligió futbolísticamente al jugador, sino humanamente. Creo que en la selección se ha formado algo que nosotros llamamos un grupo sano, que no critica a nadie, que se tira flores todos, y eso es muy importante para cuando una competencia es cortita, necesitás un muy buen ambiente dentro de un vestuario, buena gente, personas como se dice en el ambiente que dejen la vida por el compañero. Y creo que hoy en día se ha logrado eso, y más allá de las condiciones futbolísticas extraordinarias que tiene cada jugador, los seres humanos van a hacer que lo catapulten muchísimo más de lo que nosotros esperamos. Espero y deseo que sea de esa forma”, agregó.

Verino indicó que la Selección generó expectativas y emociones importantes. “Lo vivís en la calle, en todos lados. La veo con muchas chances de llegar a una final. Después la final se define por muchos detalles, yo creo que no va a ser fácil llegar, no van a ser fáciles los partidos, pero vamos a llegar”, sostuvo.

Respecto a los jugadores, su visión es que saben cómo proceder: “Saben identificar la actitud, saben identificar el juego y, por ende, creo que la tenencia de la pelota es muy importante para la Selección Argentina. Tenemos jugadores a los que escuchado decir que esto no solamente es poner actitud. Creo que ellos saben cuándo tienen que ser agresivos, cuando no lo tienen que ser”.

“Me parece que el juego de ello es la tenencia de la pelota, construir de a poquito el fútbol que nosotros queremos, que nos gusta, porque no todas las selecciones juegan de esta forma. Creo que España jugó de esta forma como estamos jugando hoy en día nosotros, y le ha ido muy bien. Francia en su momento también ha jugado de esa forma y le ha ido muy bien. Ojalá que nosotros no seamos la excepción. Nosotros encontramos un nivel de juego hermoso, no me parece que intercambiamos palo por palo porque no tenemos esa clase de jugadores. Sí podemos tener tres o cuatro por partido de contragolpe, pero no estamos acostumbrados a eso. Me parece que sí a la tenencia, sí a la espontaneidad de la sorpresa y ese es el juego que ha predominado en Scaloni y lo hace muy bien a la perfección. Creo que le encontró la vueltita de tuerca y le encontró la solución al juego de la Argentina”, añadió.

Sobre la primera fase, que comienza la próxima semana, opinó: “Creo que los tres partidos van a ser muy complicados. Polonia es un equipo muy fuerte, México nos da mucha tranquilidad. Pero Arabia Saudita es el equipo al que vamos a tener que sobrepasar, porque no va a ser para nada fácil”,

“A medida de que vean quién tiene posibilidad de clasificar, más intensos se van a hacer los partidos. Para mí los tres partidos van a ser complicadísimos. Creo que el de Polonia va a ser muy pero muy clave para la Selección, y el más complicado por las situaciones emotivas que va a conllevar”, cerró.