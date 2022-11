En 2018 Matías Giraudi fichó por última vez para cubrir su turno en la planta de ZF en San Francisco. Al volver a su casa terminó de alistar sus cosas y en cuestión de horas llegó a su nuevo hogar en Monterrey, México. Cuando sea viernes la historia se va a repetir, con los mismos documentos viajará a Qatar para cubrir el Mundial de Fútbol.

Casi cuatro años atrás Mati estaba un poco desilusionado del periodismo. Si bien relataba partidos también negociaba publicidades y estaba en la fábrica. “Estaba muerto”, así dijo que se sentía por ese entonces. Sus aspiraciones eran inversamente proporcionales a los deseos que lo llevaron a elegir la profesión, pero un audio le cambió la vida.

“El papá de un amigo estaba iniciando un proyecto y necesitaba un relator. Todo empezó mandando un audio en un asado. le gustó y empezamos a pensar en que algún día estaría bueno venir”, contó a El Periódico en la previa a su viaje a la sede del Mundial.

Hasta ese momento, tenía al periodismo “casi como un hobbie” porque gran parte de tiempo estaba en la fábrica y no tenía un sueldo por los relatos de partidos. “En esa época trabajaba en Sachs y salí un viernes, estaba re cansado. Cuando me lo ofrecieron que creo fue en junio no dudé y ese mismo día dije que sí. Ahí empezó esta locura que hasta el día de hoy sigue”, recordó.

Monterrey se convirtió en su hogar y por unas semanas lo será Qatar. Ese es el lugar donde todos los fanáticos del fútbol quisieran estar y el que será el centro de las miradas en los días venideros.

El primero de muchos sueños

¿Qué sentiste cuando te dijeron que el enviado a Qatar ibas a ser vos?

Fui madurándolo de a poco, era algo que lo veníamos hablando. Fue ganárselo día a día, no podía bajar los brazos durante el año. Al final cuando se empezó a planear el Mundial se confirmó y hasta el día de hoy no caigo.

Todos los que se dedican al periodismo deportivo o al fútbol al menos piensan en la cumbre de ir a un Mundial, ¿Es el sueño máximo que tenías en relación con el deporte?

Hoy cuando le conté a mi mamá algunas noticias del Mundial, me dijo: “Cuando tenías 9 años me dijiste que un día ibas a ir a relatar un Mundial”. Bueno no es a relatar, pero sí voy a estar ahí, eso cumplir una parte del sueño. Mi sueño máximo es relatarlo, que Argentina esté jugando esa final.

Es un país tan nuevo para mí, un fútbol que conocía, pero no de lleno, una cultura que es parecida y no tanto. No imaginaba ni que cubriría a la Selección de México y tuve suerte. Festejé mucho que Argentina y México estén en el mismo grupo porque sabía que iba a tener la posibilidad de seguir y ver a Messi, a la Selección en un Mundial.

¿Cuáles son tus aspiraciones personales?

Voy a disfrutar y crecer profesionalmente, no sé si otra experiencia te lo da. Obviamente que quiero que no sea el último sino el primero de muchos. Este es uno de mis sueños. Es una meta importante en mi vida, nunca pensé ni imaginé que iba a cumplirlo tan pronto.

Un argentino siguiendo a México

Matías trabaja en Once, un medio deportivo que no le es ajeno a San Francisco porque fue impulsado por un periodista que hace 20 años emigró a México. Está asentado en Monterrey y su fuerte es el fútbol femenino y masculino de aquella ciudad.

“Acá yo soy reportero, cubro todo lo relacionado con Tigres (uno de los líderes de la zona), tanto lo femenil como lo varonil. Acá lo femenil creció muchísimo. Soy coordinador de reporteros con tres personas a mi cargo”, describió el sanfrancisqueño.

Para el Mundial viajará acreditado por FIFA, como México y Argentina comparten grupo estará también en los dos primeros partidos de nuestra Selección.

¿Qué clima tienen allá en la previa del Qatar?

Acá hay mucha expectativa. Había más sobre lo que podría suceder con la lista y ahora están enojados. Todos piensan en el partido con Argentina, se olvidan de los otros partidos. Pero es una locura, todos hablan del Mundial y nada más que del Mundial.

¿Cómo ves a México para este Mundial?

México llega mal a este Mundial, la gente no tiene esperanzas, pero porque el equipo no se las da. El Tata Martino arrancó muy bien y terminó muy mal. Sin embargo, es un Mundial y puede pasar cualquier cosa, yo recuerdo el 2014 donde Argentina no llegó muy bien y mirá lo que pasó. México tiene la espina que no puede pasar los octavos de final, lo veo complicado, no lo veo como candidato e incluso pongo en duda que pase la fase de grupos.

¿Qué podemos esperar del partido con Argentina?

México ese día se va a jugar la vida. Lo va a jugar como final y Argentina tiene que jugarlo igual para no pasarlo mal. Lo mismo hizo con Alemania en 2018.

La Selección tiene esas cosas, se preocupa por un solo partido en la fase de grupos, termina segundo y en octavos le toca un equipo pesado. Argentina no tiene que caer en la relajación de ganar el primero porque después viene México y ya está, no es así.

No queda mucho del Matías que estaba en la fábrica y que un día se fue de la ciudad para encarar un proyecto totalmente nuevo de vida, pero todavía se nota que es el mismo chico incansable que no bajó los brazos, que logró trabajar de lo que ama y se transformó en “el elegido” para ser la voz argentino – mexicana en Qatar.