La familia de Ían Acosta, un adolescente de 15 años que padece queratocono en ambos ojos, entró en la cuenta regresiva: necesitan reunir un millón de pesos para este jueves para poder costear la primera de dos operaciones que necesita, un cross-linking.

Cabe mencionar que el queratocono es una afección ocular que se caracteriza por ser progresiva y evolucionar con el tiempo. Este defecto visual corresponde a la anomalía en la curvatura de la córnea, pasando de ser curva a afinarse poco a poco y tomar la forma de cono.

Su mamá Cintia Gómez volvió a hablar en La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio, ahora para referirse a las novedades en la campaña que llevan adelante para reunir el dinero y para contar cómo se encuentra el adolescente de salud.

“Él tiene bastante ardor en los ojos, se les irritan, a eso lo controla con unas gotas, pero le cuesta, por ejemplo, irse solo al colegio. Hoy por hoy no está viendo a más de 30 centímetros, es un peligro que se vaya en bicicleta, entonces tenemos como gasto extra el remis”, reflejó.

Seguidamente, su mamá recordó cómo fue el camino hasta el diagnóstico: “Él ya venía usando lentes desde hace poco más de un año. Este año lo llevé al control anual que se hace para saber si necesita más aumento, y la oftalmóloga le detectó queratocono en el ojo izquierdo”.

“Acá en San Francisco no están los aparatos necesarios para detectar un queratocono a tiempo. Para ello se necesita hacer una topografía y algunos estudios un poco más complejos. Acá se lo detectaron porque el ojo de él ya estaba bastante deformado, porque el queratocono hace que el ojo tome una forma similar a una pelota de rugby. Enntonces lo derivaron a Córdoba, al Instituto Maldonado Bas, y ahí le detectaron queratocono en los dos ojos. En el ojo izquierdo hizo más daño que en el ojo derecho, pero él tiene queratocono en el nivel 5, que es un nivel muy avanzado”, agregó.

Qué necesitan

La mamá de Ían contó que para la primera cirugía, que es este jueves, les resta reunir un millón de pesos. En caso de no conseguirlo, contó, puede empeorar su situación.

“El diagnóstico que me dieron dura dos semanas. Si no junto la plata, y la cirugía no se puede realizar, la semana que viene tendría que volverlo a llevar, le tienen que volver a repetir estudios por dos semanas más o menos para ver si el queratocono avanzó o si sigue con el mismo diagnóstico y volver a reprogramar la cirugía. El tema es que el queratocono que tiene Ían es progresivo, agresivo, puede cambiar de un día para el otro, puede perder la vista”, explicó Gómez respecto a la urgencia del caso.

Sobre la otra cirugía, un trasplante de córnea que cuesta unos 5 mil dólares, explicó: “Tengo que avisar cuando yo tenga la plata, porque como lo de él es urgente, él quedaría en uno de los primeros puestos en la lista del INCUCAI".

"Incluso me llamaron hace una semana, ya lo habían puesto en la lista, pero como yo no tenía la plata tuve que rechazar la córnea”, lamentó.

Cómo ayudar

La mamá del joven comentó que están recibiendo donaciones, que tienen una cuenta única para eso, que es AYUDEMOS.IAN y que está a nombre de Emiliano Medina.

“También hay una pareja de conocidos que organizó una rifa a beneficio, están sorteando dos muebles. Y un vecino que vende indumentaria masculina organizó una rifa sorteando tres viseras. Y hay otra rifa en la zona. Y estamos estamos tratando de organizar para el 24 de noviembre un bingo”, comentó.

Para colaborar, las personas interesadas pueden contactarse al teléfono de Cintia al (03564) 231157.