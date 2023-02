Nombre y apellido: Yamila Belén Possetto

Apodo: Yami.

Edad: 29 años.

Profesión/ocupación: Comunicadora Social - Gerente Comercial en Transporte BBB Express.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? Me gustaría levantarme a las 12 pero en vacaciones mi reloj biológico me traiciona, tipo 9 ya estoy arriba.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? A París con mi novio.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? Si no estoy obligada a compartir habitación si me regalan un viaje a Paris no tengo drama, no tengo enemigos, porque el que odia es el que malgasta su energía, paz mundial por ver la torre Eiffel en vivo, jaja.

¿El lugar más lindo al que viajó? Si bien amo el encanto especial que tiene el mágico pueblo de “La Cumbrecita”, los mejores paisajes los vi en Bariloche, los árboles con su despampanante verde, el profundo celeste del agua, las montañas nevadas y las casitas de madera me enamoraron completamente.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Mate siempre.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría? Tarta de verdura o pasta, no me gusta la comida fría.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento que me tiene fascinada desde que la conocí no volví a ser la misma persona.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Mi otro yo, que va muy de la mano con el autoconocimiento, solo que se trata más de la biodecodificación. Son temas que me generan mucha curiosidad, no me canso de leer, escuchar y hablar.

¿A qué red social destina más tiempo y le gusta más? Instagram.

¿Qué música está escuchando? Mi música favorita son los temas viejos de Axel, Arjona, Alejandro Sanz. De ahora Sebastián Yatra y escucho lo que suene, me encanta escuchar música.

¿Tu canción del verano? Ojos Marrones de Sebastián Yatra.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? Iría a la casa de la moneda y me llevaría la producción de billetes de $1000 de 10 minutos, así después elijo tranquila que comprarme. De lo contrario elijo una joyería porque amo los aros, anillos y pulseras.

¿Qué hace para desconectar? Camino, medito y hace poco empecé yoga.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones? Dormir.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más? Tengo perros y me identifico con la mariposa, porque para mí representa la transformación y la evolución. Refleja lo que somos capaces de llegar a ser, cuando la mariposa es oruga no sabe la belleza que está por desplegarle al mundo.

Si pudiera ser otra persona durante una semana, ¿a quién elegiría? Un multimillonario, para recordar que la felicidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos, pero no estaría nada mal invitar a todos mis seres queridos a Dubai a aburrirnos juntos, jaja.

¿Qué permitido se da en vacaciones? Dormir sin reloj y tener tiempo para leer.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? Los mates nocturnos en la costanera.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Cuando era muy chica y pasábamos las navidades junto a mi familia en Carlos Paz en la cima de una montaña, en ese momento no me daba cuenta de lo valioso que era porque después nunca más volvimos a estar todos, pero lo recuerdo con mucho cariño.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Poco y nada, trabajo con el celular en la mano, cuando termina mi jornada es lo último con lo que quiero volver a conectar.

¿Mintió en la respuesta anterior? No, jaja.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? Nada de eso, me gustaría muchísimo que me guste hacer algo de eso, pero no.

¿Un infaltable en la valija? La planchita.

¿Una meta para este año? Seguir aprendiendo cosas que me aporten valor.

¿Qué fue lo mejor que le pasó en 2022? Cada vez que termina el año me escribo un papelito con todo lo que quiero lograr el año que empieza y un 90% de lo que escribí lo concreté. Me dejó mucho crecimiento personal, mucho autoconocimiento y mucha evolución emocional. La curiosidad me hizo descubrir muchas oportunidades. Terminar el coaching ontológico y abrirme al mundo de la conciencia sin duda le dio un giro de 180° para mi vida.