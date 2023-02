Nombre y apellido: Carlos Alberto Illusi.

Apodo: Beto.

Edad: 49

Profesión/ocupación: Diseñador Gráfico y Publicitario. Baterista en Alma Blues y Viejos Vinagres. Profesor de Batería.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? A las 8 más o menos y empiezo a preparar el mate.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Elegiría Bariloche para visitar nuevamente e iría con Alejandra, mi esposa.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? Con gente negativa.

¿El lugar más lindo al que viajó? Bariloche, en el viaje de egresados… Corría el año 1990.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Una Coca Cola en botella de vidrio y bien fría.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría? Milanesas con puré.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Anécdotas y reírnos mucho.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Estoy viendo actualmente a los Peaky Blinders. Me gustan mucho las series de época.

¿A qué red social destina más tiempo y le gusta más? Le dedico el mayor tiempo a Instagram, por trabajo y por las bandas donde toco es la red social que más sigo.

¿Qué música está escuchando? En casa hay mucha música todo el tiempo… Desde música para niños por Ale, que es docente, suena también lo actual hasta lo vintage (rock y blues),

¿Tu canción del verano? No me engancho con canciones que duran un verano, prefiero lo clásico.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? Una casa de música sin dudas, es una juguetería para un músico y cargar lo más caro.

¿Qué hace para desconectar? Mi forma de desconectar es ir a recitales de rock, una forma de cargar pilas también.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones? Estar tranquilo, relajarse un poco para empezar el año bien.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más? Si tengo dos perros (Canela y Ringo). Me gustan mucho los animales, pero no me identifico con ninguno, los perros son mis preferidos.

Si pudiera ser otra persona durante una semana, ¿a quién elegiría? Quisiera ser Steve Gadd (baterista) para tocar como él y estar una semana de gira tocando por distintos escenarios del mundo.

¿Qué permitido se da en vacaciones? No poner alarmas, lo más lindo, jajaja.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? Salir a caminar, juntadas con amigos, disfrutar del patio bajo las estrellas.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Un Cosquín Rock que fuimos con Ale y nos agarró la lluvia entrando a las 16. Pasamos tarde y noche mojados y embarrados pero lo disfrutamos mucho igual.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Soy de mirar el celular, no lo voy a negar.

¿Mintió en la respuesta anterior? No, es una mala costumbre la de mirar el celu.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? El gimnasio me hace muy bien.

¿Un infaltable en la valija? Equipo de mate.

¿Una meta para este año? Poder ahorrar unos mangos para hacer arreglos en la casa.

¿Qué fue lo mejor que le pasó el año que pasó? Con las bandas hemos tenido muchos shows lindos que ojalá se repitan este año.