Nombre y apellido: Silvina Funes.

Apodo: Silvi; Silvita; Negra.

Edad: 26.

Profesión/ocupación: Periodista.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? No las tuve todavía pero no suelo levantarme tarde, tipo 9.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Cualquier lugar que tenga mar en el exterior con amigas/os.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? Con políticos.

¿El lugar más lindo al que viajó? Las Sierras de Córdoba son el lugar más lindo del mundo.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Birra y fernet.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría? Milanesas de la Rosa (mi madre).

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Mundial 2022

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Lo último que ví en Netflix fue el documental de Sean Eternos: Campeones de América.

¿A qué red social destina más tiempo y le gusta más? Le dedico a todas las redes mucho tiempo por trabajo, si tuviera que elegir, me quedo con Instagram.

¿Qué música está escuchando? De todo, no hay término medio, pero me quedo siempre con cuarteto y Abel Pintos.

¿Tu canción del verano? Pa’ la Selección de la T y la M.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? Un lugar donde solo vendan zapatillas de lona de diferentes colores.

¿Qué hace para desconectar? Ir a tomar mates a lugares donde haya mucho verde o gym.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones? No hacer nada de nada, pasar tiempo con amigos y familia.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más? No tengo animales, y la verdad que no me identifico con ninguno.

Si pudiera ser otra persona durante una semana, ¿a quién elegiría? Antonela Roccuzzo.

¿Qué permitido se da en vacaciones? No pensar en gastos, jajaja.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? Las noches de Costanera (sin agua) e ir del Melli a escuchar cuarteto a tomar algo, sin horarios.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? No sabría qué contestar.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Poco y nada.

¿Mintió en la respuesta anterior? Totalmente, igual es muy feo eso. Es una mala costumbre.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? Para nada, o por ahí es para desconectar.

¿Un infaltable en la valija? Chanclas.

¿Una meta para este año? Tener más poder de ahorro y viajar.

¿Qué fue lo mejor que le pasó el año que pasó? Poder salir de la zona de confort y animarme a los cambios (por ejemplo, en el trabajo).