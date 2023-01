Rayos X Verano 2023

Nombre y apellido: Melina Petitti.

Apodo: Peti.

Edad: 29 años.

Profesión/ocupación: profesora de educación física.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? 9 AM aproximadamente. Me gusta mucho disfrutar del día, por más que esté de vacaciones. Me cuesta mucho desestructurar mi rutina diaria.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Punta Cana, me encanta la playa. A ese viaje me iría con mi novio.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? No me iría con mis padres, ya que disfrutamos de cosas diferentes y en un viaje así no quisiera tener que privarme de nada.

¿El lugar más lindo al que viajó? México. No me fui de vacaciones pero para mí fue el viaje y la experiencia más hermosa de mi vida.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Una cervecita bien fría o un vaso de coca con mucho hielo.

Si solo pudiera tener una misma comida para el resto del verano, ¿cuál elegiría? Pollo, siempre. Fanática en todas sus formas.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Anécdotas juntos.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? No soy de mucha lectura pero me gustaría recalcar este libro: Padre rico, padre pobre. Algo que considero que falta en la educación escolar, es un poco de educación financiera que a todos nos sirve en la vida.

¿A qué red social destina más tiempo y le gusta más? Instagram.

¿Qué música está escuchando? Escucho de todo, pero si tengo que decir que escucho la mayoría del tiempo es reggaetón.

¿Tu canción del verano? Hot, Daddy Yankee y Pitbull.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? De ropa deportiva, toda la vida.

¿Qué hace para desconectar? Me preparo el mate y me pongo Casados con hijos, programa que no voy a superar nunca porque no deja de hacerme reír.

¿Qué es lo que más le gusta hacer en verano o vacaciones? Sentarme al lado de la pileta a tomar unos ricos mates. Por más que haga calor, elijo siempre el mate.

¿Tiene animales? ¿con qué animal se identifica y cuál le gusta más? Sí, tengo un perro y un gato. No puedo elegir cuál me gusta más porque elijo a ambos, pero me identifico más con el perro por la energía que carga.

Si pudiera ser otra persona durante una semana, ¿a quién elegiría? Lali Espósito. La admiro desde siempre. Más allá de los prejuicios que recibe a diario, nunca se detiene y sigue siendo ella, haciendo lo que ama hacer.

¿Qué permitido se da en vacaciones? Por más que me cueste un montón, el permitido que me doy es no poner alarma.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? La propuesta de la Peatonal. Es algo distinto, ir a caminar, ver los artesanos, comer y tomar algo, disfrutar de algún show.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Las vacaciones que hicimos con mi familia y una familia amiga a Punta del Este. Tenía 11 años, pero fui con una de mis mejores amigas que continúa siéndolo. Siempre tuvimos una conexión increíble y la pasamos muy bien juntas. Ambas éramos fanáticas de Floricienta, nos sabíamos todas las canciones y bailes, y cada día que pasaba nos poníamos en la playa a cantar, bailar y hacer como si estuviésemos en un show.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Poco y nada. Podemos usar el celular para sacar alguna foto y subirla a las redes pero casi que nos prohibimos usarlo.

¿Mintió en la respuesta anterior? ¡Obvio que no!

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? Una combinación entre salir a correr y gimnasio.

¿Un infaltable en la valija? El perfume.

¿Una meta para este año? Tengo muchas, pero el mayor enfoque está en hacer crecer mi gimnasio.

¿Qué fue lo mejor que le pasó el año anterior? Lo mejor que me pasó fue cumplir uno de mis mayores deseos que fue abrir mi propio gimnasio.