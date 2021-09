Numerosas familias y beneficiarios de San Francisco que salieron sorteados en mayo para las viviendas Procrear construidas en un sector del barrio La Milka insisten en el reclamo por las complicaciones para acceder a las viviendas: problemas para la carga de requisitos en el Banco Hipotecario y una entrega inicial que en varios casos hace que a pesar de estar sorteados se vean más lejos que cerca de tener las viviendas. Por otra parte, aseguran que todavía ni siquiera pudieron verlas y que tendrán que pagar o embarcarse en un crédito sin saber lo que irán a adquirir.

Tras muchos años de espera y demoras, finalmente este año se abrieron las inscripciones y luego se sorteó una parte de las 432 viviendas Procrear que se construyen en San Francisco. El nuevo Procrear II lanzado por el Gobierno nacional ofrece créditos hipotecarios para la compra de estas viviendas nuevas con plazos de hasta 30 años y con cuotas ajustables en relación a la evolución de los salarios. Sin embargo, muchos de quienes salieron como adjudicatarios en el primero sorteo (luego hubo otros y actualmente están abiertas las inscripciones para uno próximo) aseguran que se les hace imposible afrontar el pago inicial para llegar a las viviendas.

Matías, uno de los beneficiarios en el sorteo de mayo, explicó que tras la alegría inicial comenzaron los problemas y por eso crearon un grupo de usuarios en Whatsapp, donde comparten la información. Si bien reconoce que las cuotas del crédito le quedarán accesibles, el problema principal se le plantea con la cifra inicial que debe depositar sin todavía ver la vivienda que le asignaron.

El primer problema vino con la carga de los datos en el Banco Hipotecario, ya que la página web dispuesta para ello arrojaba siempre errores. Una vez solucionado esta situación que era compartido por muchos de los adjudicatarios locales, la entrega inicial que le exigió el banco superaba el millón y medio de pesos, que a este trabajador en relación de dependencia se le hacía casi imposible. Luego, indicó que le rebajaron esa suma a casi 900 mil pesos, que debe entregar en no más de 30 días.

"La mayoría estamos desde mayo con el tema del sorteo. Primero hicimos los papeles, hasta ahí todo bien hasta que llegó el tema de abonar. Primero me pedían 1.765.000 pesos. Esto fue en junio, se trabó todo el sistema y estuvimos ahí otro mes y medio. Cuando de destrabó, después lo que me pidieron para depositar fueron 885 mil pesos", explicó Matías, uno de los sorteados, a El Periódico.

Como tampoco cuenta con ese dinero, pidió al banco si le podían financiar esa entrega en el resto de las cuotas que debería pagar. "Me dijeron que no, que si yo no depositaba eso la perdía a la casa. Esto fue hace 15 días y te dan 30 días hábiles para pagar", agregó.

"Estamos todos en la misma situación pero con distintos montos. Trabajo en una fábrica y mi sueldo es de 50 mil pesos, tengo una camioneta que estoy pagando y que ahora estoy tratando de vender, pero ya me siento más lejos que cerca de tener la casa. En algunos casos no tienen cosas para vender y es imposible", resumió el joven, que vive son su pareja en una vivienda que alquilan a sus suegros y tiene dos hijos.

"Vamos a depositar y no sabemos cómo es la casa más que por una foto de pasada. Si no ponemos el dinero no te la muestran. Es como comprar un auto y no lo viste", cuestionó.

"Si tengo la suerte de vender la camioneta puedo poner el dinero, pero no estoy seguro de lo que me ofrecen".

"No queremos que nos regalen nada. Después me quedarían 360 cuotas de 13.700 pesos. Eso está bien, pero el problema es conseguir el dinero para entrar", concluyó.

Aún sin ver la casa

Marianela, joven que es pareja de otro de los beneficiarios, explicó que en su caso obtuvieron una financiación del 100% del crédito, por lo cual no tienen que hacer una entrega inicial. Sin embargo, reclamó que desde mayo aún no pudieron ver la vivienda que les tocó y que otros beneficiarios aún no pudieron solucionar los problemas para cargar la documentación con la página del Banco Hipotecario.

"Cuando vos te anotabas te daba una cuota estimada de la vivienda que elegías. El problema ahora es que mucha gente todavía no pudo cargar los datos desde mayo. Y otros están desesperados porque no llegan con el dinero inicial, no llegan con el sueldo. Y si no lo hacen en 30 días pierden la propiedad, digamos", manifestó.

Según contó, extraoficialmente se habla de que las viviendas podrían entregarse a fines de octubre, pero cuestionó que no tienen información y que por ende no pueden planificar si tendrán que dejar el departamento que alquilan desde hace seis años en barrio Cottolengo.

"Estamos esperando a ir a ver la vivienda y si nos convence aceptar el crédito", agregó la mujer.