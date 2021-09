UTN San Francisco: Toloza fue reelegido y Verino será la nueva vicedecana

El Ingeniero Alberto Toloza resultó reelegido, el viernes 24 de septiembre, como decano de la Facultad Regional de San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, cargo que ocupará hasta 2025. La Ingeniera Claudia Verino lo acompañará en la gestión de los próximos cuatro años como vicedecana, siendo ésta la primera vez que una mujer ocupa ese cargo en la casa de altos estudios.

Tras ser reelegido en el cargo, Toloza manifestó: "Tengan plena seguridad de que me siento muy satisfecho por aquellos que de alguna manera acompañaron, primero con sus palabras, luego por sus acciones".

Seguidamente, aseguró que "es difícil" dirigir una institución de tamaña envergadura. "Hay que hacerlo con dedicación y tesón”, dijo y recordó que “el éxito solo está antes del trabajo en el diccionario”. “Nos ha atravesado una pandemia, en estos dos últimos años hubo que llevar adelante una institución con el candado puesto en la puerta. La idea de que nada se hace solo queda plasmada en este gran acompañamiento", dijo.

A su vez, Toloza se refirió a la importancia de tener una mirada más amplia al momento de encabezar una gestión. “Desde arriba a veces tenemos la obligación de ver el rumbo hacia dónde ir, no siempre hace que los que están en los remos puedan entender, eso de ver el témpano y poder desviar a tiempo implica que tomemos acciones. Y esas acciones se han visto validadas y apoyadas en esta elección. Estoy muy agradecido con todos ustedes, con ese 90 y pico por ciento y con el restante también. Debo agradecerles porque para poder construir necesitamos de todos. Un tercer período trae aparejado eso. Fue aquí, en este salón de actos, cuando allá por los '90 me postularon a un primer cargo y gané con el 66%. Así que me siento muy orgulloso y muy acompañado", indicó.

Luego agregó: “Los desafíos que vienen no van a ser menores, la nueva Universidad, los nuevos estudiantes, la nueva manera de enseñar, la nueva manera de trabajar, va a requerir de todas las miradas, así que quedan convocados para emprender este viaje por cuatro años más”.

El decano reelecto también agradeció a los trabajadores nodocentes, destacó el rol de los estudiantes, y de los docentes que “han tenido que sortear vicisitudes para poner en jerarquía la profesión de profesor docente universitario. En 100 kilómetros a la redonda los profesionales que se dedican a la docencia universitaria están aquí adentro, y ese es nuestro mayor orgullo que podemos darle a la sociedad porque es la garantía de que transferimos con calidad el conocimiento a jóvenes de la ciudad y la región y garantizamos a sus familias que nuestros profesionales cumplen con su cometido”.

“Esta es la tercera Universidad del país, que en su magnitud tiene 30 casa de altos estudios en toda la Argentina, y tenemos que hacer honor a ello, trabajando de manera vinculada con el entramado de la educación superior”, dijo Toloza, y expresó finalmente: “Ojalá podamos construir esa Facultad que tanto queremos, que tanto deseamos, teniendo en cuenta un momento muy especial, que es el haber pasado la posta de una generación que nos formó y que prácticamente hoy no están en la institución, que son aquellos que se jubilaron, que dejaron su legado para que otros jóvenes tomen la vocación de la docencia, de la enseñanza, y lo transmitieron para que los nuevos colegas puedan seguir haciendo lo que les gusta hacer por vocación”.

Palabras de la Vicedecana

La ingeniera Claudia Verino se dirigió a los presentes luego de ser elegida como Vicedecana por el período 2021-2025. En ese sentido, expresó: “Pertenezco a la comunidad universitaria de la UTN San Francisco, primero como estudiante, luego como graduada, participé en actividades curriculares y extra curriculares, también es la gestión, desde la Secretaría de Extensión Universitaria y la Subsecretaría de Posgrado, soy consejera docente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de Información, participé en asambleas de 2010, 2014, 2017 y la del día de hoy”. “Estoy muy orgullosa de estar aquí, y les prometo que voy a desempeñar este cargo con total responsabilidad”.

También señaló: “Asumo este importante rol no por ser mujer, sino como ustedes han nombrado y conocen la capacidad de trabajo y la experiencia con la que puedo contribuir y aportar a ésta, nuestra querida Facultad”.

“Hoy ustedes han decidido marcar un hito importante a histórico en la elección que hay realizado recién, y es que hay elegido que una mujer ocupe por primera vez un vicedecanato, y eso hay que destacarlo en una UTN que hace más de 70 años viene formando profesionales, que ha sido pensada en sus inicios para los varones, pero que las mujeres han empezado a ocupar distintos espacios, estudiantes, hay graduadas, profesionales, investigadoras, docentes, y tenemos que aprovechar todos los espacios que nos brinda la Facultad Regional, y hacer crecer desde el lugar donde estemos, y espero que sirva como un motivo para aquellas mujeres que no se decidieron qué estudiar, que se sumen a las carreras técnicas, que sepan que se puede, que las que están estudiando no bajen los brazos, que obtengan su título para dedicarse a su profesión y a lo que deseen”, dijo Verino.

El desarrollo de la asamblea

La asamblea comenzó a las 19, después del proceso de acreditación de las personas representantes del Consejo Directivo y de los Consejos Departamentales de Materias Básicas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de Información y Licenciatura en Administración Rural de esta Facultad Regional.

La misma tuvo lugar en el salón de actos de nuestra Facultad, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes. Estuvo presidida por el Decano, Ing. Alberto Toloza, quien agradeció a las personas presentes, entre ellas a autoridades locales, provinciales y nacionales. Entre otros, estuvieron presentes en esta ocasión el Decano de UTN Córdoba, Ingeniero Rubén Soro, el Vicedecano a cargo del decanato de UTN Villa María, Ingeniero Franco Salvático, el Secretario de Extensión Universitaria de UTN, Ingeniero Daniel Altina, el Secretario General de APUTN, Prof. Norberto Gutiérrez, y el coordinador del CRES San Francisco, Licenciado Germán Fassetta.

Tras ello, se realizó un minuto de silencio en memoria y respeto a las personas víctimas de la pandemia COVID-19, y seguidamente el Secretario Académico, Ing. Juan Carlos Calloni, informó la cantidad de asambleístas acreditados, y dio lectura a la resolución que convocó a la Asamblea de la Facultad.

A continuación, hizo uso de la palabra la Ingeniera Marisa Pérez, consejera docente del departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, quien postuló a Toloza para el cargo de Decano. Al haber sido propuesto como candidato, y aceptando dicha postulación, Toloza dejó la presidencia de la Asamblea y la misma quedó a cargo del Vicedecano, Ingeniero Gabriel Cerutti.

También apoyaron esa postulación el Ingeniero Ernesto Galiano, Director del Departamento de Ingeniería Electromecánica; el Ingeniero Gustavo Yoaquino, Director del departamento de Materias Básicas; la Doctora Paula Garnero, Directora del Departamento de Ingeniería Química; el Magister Ingeniero Gastón Peretti, Director de Departamento de Ingeniería Electrónica; el contador Daniel Ricci, Director de la Licenciatura en Administración Rural; el Magister Germán Yenerich, docente del Departamento de Materias Básicas; la Consejera Nodocente Técnica Mariela Sánchez; y el consejero estudiantil Joel Mércol; el Magister Rodolfo Podadera, en representación del gremio de los docentes universitarios (Fagdut); la consejera estudiantil por el Departamento de la Licenciatura en Administración Rural, Marianela Altamirano; y el Licenciado Gastón Aranda, consejero graduado por la mencionada Licenciatura.

La asamblea continuó con la votación, de la que participaron 77 electores. El escrutinio arrojó como resultado 72 votos para Toloza, y cinco votos en blanco, resultando electo Decano de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional por el período 2021 - 2025, en primera vuelta el Ingeniero Alberto Toloza, quien aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo y la confianza brindada en esta elección.

Elección de la Vicedecana

Luego tuvo lugar la postulación para Vicedecanato, momento en que el Ingeniero Javier Bruno, docente del Departamento de Materias Básicas, postula a la Ingeniera Claudia Verino. Entre quienes dieron su apoyo a esta postulación, se manifestaron ante la asamblea la consejera Nodocente Técnica Mariela Sánchez, representante del claustro; el Ingeniero Gustavo Yoaquino, Director del Departamento de Materias Básicas; Jésica Rosso, estudiante, por el Departamento de Ingeniería Electrónica; el consejero estudiantil Iván Chiappero, en representación del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información; y el Vicedecano, Ingeniero Gabriel Cerutti.

En la votación, sobre 76 electores, el resultado fue de 72 votos para Verino, y cuatro votos en blanco, resultando elegida en primera vuelta la Ingenieria Claudia Verino como Vicedecana de la UTN San Francisco.

En el cierre de la asamblea, se dirigieron a los presentes las autoridades elegidas, y también hizo lo propio el Decano de UTN Córdoba, Ingeniero Soro.