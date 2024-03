Una gran cantidad de árboles cayeron en la noche del miércoles a causa de las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 120 kilómetros por hora, en medio de un temporal con algo de lluvia.

Afortunadamente, indicaron desde Bomberos Voluntarios, no se tuvieron que lamentar víctimas y hasta la mañana de este jueves no se registraban todavía voladuras de techos en la ciudad de San Francisco. Sí indicaron que al menos unos 200 árboles cayeron y numerosos automóviles quedaron atrapados o fueron dañados por estos.

Desde el cuartel señalaron a El Periódico que a la madrugada había 120 pedidos por árboles caídos y ya con el nuevo día aparecieron muchos más.

Por su parte, desde la Municipalidad confirmaron que se encontraban trabajando y recorriendo distintos sectores de la ciudad esta mañana para seguir evaluando daños.

La zona noroeste fue una de las más afectadas, con una gran cantidad de columnas de luminarias caídas, postes de luz y de teléfono, lo que ocasionó cortes de energía eléctrica. Allí se encuentran las cuadrillas de Epec tratando de normalizar la situación.

Cabe recordar que en este sector de la ciudad se encuentra la Facultad Regional San Francisco de la UTN, donde hubo varios destrozos: caída de árboles, vidrios rotos, entre otros.

Desde la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec) confirmaron a este medio que hubo unos 40 postes caídos de media tensión, con cables cortados que no representan peligro ni provocan la restricción del servicio. En baja tensión, agregaron, son unos cien postes que se encuentran en estado crítico, no todos caídos -algunos inclinados- donde se está trabajando. Desde la empresa indicaron también que por el momento no hay complicaciones en el servicio.

Menor al temporal de 2018

El encargado de la estación climatológica de la UTN, Roberto Bohn explicó a El Periódico que la ráfaga de viento de 120 km/h fue lo que destacó a esta tormenta, a la cual calificó de menor gravedad que la sufrida en la ciudad en 2018.

Luego, expresó: “El mayor daño se registró al oeste de la ciudad, podríamos decir desde la ruta 19, la zona del Híper, el Aeroclub, UTN” y destacó que llovieron unos 25 milímetros.