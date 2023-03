Siete de cada 10 personas en San Francisco se encuentran preocupadas por la inserción de la droga en la comunidad, también por la inseguridad creciente, la violencia urbana y los conflictos familiares. El dato surge de un anticipo de la encuesta que llevó adelante el programa de Referentes Judiciales Comunitarios del Poder Judicial de Córdoba.

La inseguridad, sin dudas, es una de las mayores inquietudes que tienen los vecinos de nuestra ciudad. Desde la misma fuerza policial reconocen un recrudecimiento del delito, aunque destacan que su esclarecimiento creció del 30 al 80 por ciento en tan solo un año.

Este escenario motiva a pensar que falta ajustar las tuercas en materia preventiva, es decir, en evitar que los hurtos, robos, asaltos suceda.

¿Más policías en la calle? Para ello hay que esperar que se reciba una nueva camada de efectivos que sería a fin de este año.

Estrategias

San Francisco fue beneficiada en el último tiempo con una importante cantidad de cámaras de vigilancia urbana: se espera que sobre finales de marzo –puede haber demoras- se llegue a 170 en total, una cámara cada 410 habitantes superando los parámetros internacionales recomendados de una cada 500.

No obstante, las cámaras no logran ser ese aporte clave que se necesita en materia preventiva. Alguna vez el exministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, dijo que cada dispositivo de estos era un uniformado recorriendo la calle. Lo que no tuvo en cuenta el funcionario que muchos de estos aparatos que habían sido colocado no estaban funcionando, algo que en los últimos meses pudo corregirse.

Por este motivo se piensa en dos estrategias más: las alarmas comunitarias en barrios donde el mapa del calor delictual quema y la conformación de una Policía Municipal Ciudadana, algo inédito –dicen también “ambicioso”- por estos lados.

Ciudadanos policías

La creación de una Policía Municipal Ciudadana es una apuesta fuerte del intendente Damián Bernarte en un año electoral como el actual. Palpando lo que preocupa en la calle, decidió sumar ciudadanos de civil, debidamente capacitados, para colaborar con las fuerzas de seguridad que ya funcionan.

Según pudo conocer El Periódico, el agente de seguridad ciudadana que se pretende sacar a la calle tendrá como funciones observar, patrullar y vigilar las zonas más complicadas de la ciudad en base al mapa delictivo que posee la Policía. La idea es que sea un brazo preventivo y de alerta para detectar posibles conflictos, evitar contravenciones y mantener una relación estrecha y de confianza con los vecinos.

“Será una patrulla de aproximación a modo de prevención. Tendrá facultad para facilitar auxilio u orientación en la medida de lo que esté autorizado y habilitado por la ley, sabiendo que tiene un rol diferente al de la policía provincial o federal”, remarcó una fuente que trabaja en este proyecto municipal.

También la fuerza que se pretende crear tendrá la misión de fiscalizar, controlar y prevenir faltas de tránsito, peatonal y vehicular que se cometieran poniendo en conocimiento a los vecinos de las normas y disposiciones vigentes. En cada caso deberá darles intervención a los órganos competentes.

En la ciudad de Córdoba se realizó una prueba piloto en los últimos días con 10 vehículos con personal municipal vigilando el entorno del Parque Sarmiento.

Cabe destacar que el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba prevé este año entregar 400 vehículos de seguridad ciudadana a municipios y comunas de la provincia.

La puesta en marcha de esta fuerza necesitará de capacitación a quienes la integren, lo que estará en manos de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

El decano del Instituto de Ciencias Sociales de la UNVM, Gabriel Suárez, contó que el intendente Bernarte les pidió colaboración para llevar adelante la capacitación: “Conocimos la política de seguridad que se quiere llevar adelante y el intendente nos pidió la capacitación de un conjunto de agentes para la seguridad ciudadana. Nos parece que podemos aportar porque tenemos una experiencia en el dictado de la Licenciatura en Seguridad Pública, entre otras cosas”, explicó a El Periódico.

La capacitación está diseñada para 40 personas, en una primera etapa de cien horas (unos tres meses) que implica una certificación universitaria, como una especie de diplomado: “Conversamos sobre el alcance que puede tener un cuerpo de seguridad ciudadana municipal que tiene que ver con la prevención y la articulación con la fuerza provincial”, destacó Suárez y agregó que existe una ambición de generar agentes que se dediquen y articulen con la policía, lo que definió como “un acierto”.

Consultado sobre el rol de esta fuerza, el docente señaló: “Tiene que ver con recorrer la ciudad, generar corredores más seguros. La seguridad de parte de un gobierno municipal siempre tuvo que ver la iluminación, con ayudar al cuidado y hoy se suman otras tareas. Es ambicioso lo de Bernarte”.

Alarmas comunitarias que llegan a los barrios

Por otra parte, se anunció que San Francisco recibirá 40 alarmas comunitarias que serían ubicadas, en un principio, en cuatro barrios: Sarmiento, Vélez Sarsfield, Catedral y Plaza San Francisco, beneficiando en esta primera etapa a 1600 hogares.

La elección de los barrios tiene en cuenta el mapa de factores de riesgo asociados al delito que diagrama la Policía de Córdoba. La iniciativa, cabe aclarar, forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito que implica además capacitaciones a referentes vecinales donde se instala el sistema.

El sistema dispone de una cobertura de 50 metros a la redonda y cuenta con una sirena bitonal y un reflector de tecnología led de alta potencia.

Al momento que se activa el dispositivo, el equipo envía 10 mensajes de texto a referentes barriales (previamente cargados), individualizando al vecino que presionó el botón. De esta manera se desarrolla un sistema solidario de colaboración comunitaria.