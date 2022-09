En las últimas semanas, al menos dos personas se quitaron la vida en nuestra ciudad. Es la época, aseguran algunos especialistas en salud mental, en donde se deben reforzar las medidas de prevención y la contención.

El suicidio es un tema de salud que requiere un abordaje comunitario y responsable. Es por ello que en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 consultamos al licenciado en psicología, Daniel Rossa (MP 8758), sobre las señales que hay que atender para prevenir nuevos casos, así como otras cuestiones relacionadas a la temática.

"Hay un cambio estacional, la primavera suele traer brote psicóticos, pero también es como que hay un prejuicio de que en la primavera pasa, y no es que pasa en un 100%. Suele pasar de que septiembre es 'el comienzo del fin de año' y hay un montón de cosas que ya están estallando. Pero podría ser invierno, otoño o cualquier estación", explicó Rossa descartando de que en primavera aumenten los casos de suicidios solo por una causa estacional.

Para el profesional, las causas del suicidio son múltiples, y una de ella es el deterioro del autoestima que suele estar asociado al bullying que la persona sufrió de pequeña: "Hay mucha gente que vive en una inestabilidad constante, ya sea sus vínculos, ya sea en su proyecto de vida. El suicidio es multicausal y una de las grandes causalidades, no determinismo, es el bullying, en la adolescencia es terrible. Mucha gente culpa al que acciona, pero hay todo un trasfondo, esa es una alerta, siempre hay que hacer la consulta a tiempo".

"El bullying genera un deterioro de la autoestima. Y me parece que los adultos y las instituciones tienen que tener más miramiento. Entiendo que estamos en septiembre, todos estamos cansados en algún punto cada uno nuestro rol, pero me parece que la gente que no quiera ocupar el rol que tiene debería apartarse", opinó.

En cuanto a señales a tener en cuenta, Rossa enumeró el decaimiento y el aislamiento social. En jóvenes, dijo: "Hay que hablar, acercarse, escuchar un poco más, ver qué anda pasando, compartamos más tiempo con los chicos. Siempre hay que pensar que a ver los chicos no eligieron venir al mundo, tener un hijo hay que hacerse cargo de por vida y tener un hijo adolescente es muy complejo, es una edad muy compleja".

Mitos

Para el profesional, es un mito que 'el que se quiere matar se mata'. "Todo es grave, merece su atención y merece ir a fondo. A veces los padres no están anoticiados, creen que sus hijos tienen problemas. Pero hay que identificar las señales, y sino ir de los profesionales matriculados, psicólogos en primer lugar".

En los adultos, en tanto, Rossa indicó que una de las causas principales de suicidios es la ausencia de autorrealización o la depresión. "Esto también hay que decirlo, que tiene una cuota obviamente hereditaria y otra cuestión psicosocial, que en el tiempo se va desarrollando de diferentes maneras. La depresión es una de las patologías más molestas y difíciles de trabajar".

En esto, sostuvo que a las personas hay que escucharlas y apoyarlas. "No hay que cansarse de proponer el acompañamiento a una consulta. A lo mejor hay cosas que ni siquiera sabe o no se anima a contar. Muchas veces, al no ser familiares y ejercer con objetividad y neutralidad, a nosotros nos llega información que no le llega a los círculos más cercanos, pero los círculos más cercanos tienen que estar interesados en que esta información emerja".

Líneas de apoyo

Existen centros de asistencia y quienes estén atravesando crisis pueden llamar al (0351) 2266135, al 0800 122 1444 -opción 6- o al servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe, 03564 443790 (número fijo). Especialistas en la temática remarcan que comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo y tratamiento de especialistas en salud mental.