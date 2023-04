Por primera vez San Francisco cuenta con una mujer al frente de la jefatura policial

Históricamente la institución policial fue uno de los tantos espacios gobernados por los hombres. Sin embargo, esto también se empezó a modificar en los últimos tiempos y las mujeres ganan lugar, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde la propia jefa de a nivel provincial es Rita Zárate Belletti.

En este contexto, San Francisco también se ve atravesada con estos cambios, donde hay mujeres policías que crecen en su carrera policial y hoy cuenta por primera vez con una mujer al frente de la jefatura local.

Se trata de la comisaria inspectora, Analía Ludueña, quien asumió a finales del año pasado al frente de la zona de Inspección N°1, que abarca San Francisco, Devoto y Freyre, como así también el destacamento de Luxardo, Colonia Prosperidad, Quebracho Herrado y Colonia Marina.

La mujer de 51 años de edad y con más de 27 de servicio, nació en Villa del Rosario, provincia de Córdoba, cuenta con una vasta experiencia pasando por Córdoba capital y otras departamentales.

“Es la primera vez que me toca estar frente a una zona tan relevante. Fue un desafío, no le temo a los desafíos porque me gustan. Es un orgullo, tengo que agradecer a toda la gente que se puso a disposición desde el primer momento que llegué”, sostuvo Ludueña.

Sobre la tarea del policía, remarcó que es un servicio multifuncional. “Desde la pérdida de un perro, un sospechoso hasta un grave hecho delictivo o un accidente de tránsito”.

Ante el panorama de tantos delitos y demanda para la fuerza, consideró que “la situación social económica y demás afectan, y esto provoca que haya hechos constantes de toda índole. Hay muchos factores que repercute en la sociedad”.

Más de 27 años de trayectoria

Ludueña nació en Villa del Rosario, pero como muchos de los efectivos policiales estudió en Córdoba capital y allí realizó sus primeras armas.

“Mi primer destino fue en el año 98´ en el barrio Chateau Carreras, luego pasé por la comisaría de Villa María, y posteriormente en la departamental Río Segundo hasta el año 2014”, recordó sobre sus primeras experiencias.

En esta línea, destacó su recorrido desde el año 2014 cuando pasó a Córdoba a Dirección General Departamentales Sur en la jefatura de Policía: “fue una gran experiencia. Eso me dio dimensión de la situación de la institución y la provincia”, destacó la comisarió inspector.

“En 2019 tuve un reconocimiento por haber presentado un proyecto por el que se hizo una capacitación donde participaron Córdoba y La Pampa para trabajar en forma conjunta. A raíz de eso tuve un viaje China donde fue un curso muy bueno sobre crimen organizado”, resaltó.

Desde bien pequeña

A diferencia de otros casos, la actual jefa zonal de San Francisco no cuenta con antecedentes familiares que la hayan incentivado a ser integrante de la fuerza policial. Su padre trabaja en la cooperativa eléctrica de su localidad y su madre era ama de edad.

“Es un orgullo llevar el uniforme. Desde chica tuve noción en ser parte de esta institución. Siempre me puse metas para llegar a lograr lo que uno quiere con lealtad y honestidad. Es fundamental tener siempre tener un equipo de trabajo con una misma meta”, manifestó Ludueña.

“Siempre tuve esa idea de servir al otro y ayudar. Soy una persona muy sociable, me pongo a disposición para todos”, se describió.

En cuanto a las dificultades que históricamente tuvieron las mujeres para participar en una institución gobernada por hombres, indicó que en lo personal en algunos casos sí le costó un poco más pero en otros no: “Siempre tuvimos compañeros que nos apoyan”, agradeció.

“Es mucha responsabilidad, es muy linda. Uno siempre tiene que tener en claro los lineamientos de la superioridad. En base a las directivas tenemos que bajar los lineamientos y hacerlos cumplir”, dijo sobre su rol.

Por último, resaltó que es un gran desafío el trabajo que llevan adelante en la Departamental San Justo teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros queden prestar servicio. “Trabajamos de día y noche, no tenemos horarios. Estamos siempre trabajando tratando de dar respuesta a la sociedad”.