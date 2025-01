Las paredes de la Peña Boquense lucirán en poco tiempo un nuevo mural alegórico a Diego Armando Maradona. La pintura acompañará, tal como lo reflejaron desde la entidad, al ya famoso “caminito de La Boca”, “al escudo de Boca”, “al puente de La Boca” a “La Bombonera” a “los bombos y trompetas”, “al pizzero de La Boca” y a “las siglas del club y logo de la peña”

Maximiliano Álvarez (40) es el artista detrás de esta iniciativa. Su obra tiene un avance del 60% y planea terminarla, si el tiempo acompaña, este fin de semana.

Previo a finalizarla, habló con El Periódico y brindó detalles de su relación con el mundo artístico y el muralismo, así como también se refirió a esta obra en particular, muy especial para él como hincha de Boca.

De oficio metalúrgico, ya que trabaja en una fábrica, empezó a relacionarse con el arte desde hace unos cuatro años, aproximadamente. “Empezamos con el proyecto que había hecho la provincia de Córdoba con “Las Paredes Hablan”. Me integré al grupo conociendo muy poco, solamente dibujando en hojas y en algunas maderas. El mural realmente fue algo muy lindo, una experiencia nueva por las dimensiones que tiene, por el tamaño, y muchos de los chicos aprendimos, gracias a gente que estaba ya experimentada con ese tema de acá de la ciudad”.

Dibujar a Maradona en la Peña Boquense fue su idea, y para hacerlo le pidió permiso al presidente, Diego Baravalle: “Yo a Diego lo conocía ya porque soy hincha de Boca, así que sabía quién era y él me dio la posibilidad, me dijo que sí, que no había problema. Ellos ya habían dibujado el Caminito de la Boca, lo hicieron ahí en la Peña Boquense. Y esto era algo más que le íbamos a ir agregando como para que como para que quede más completito, y la idea fue a Maradona. Teníamos muchas opciones pero la primera era el Diego”.

El diseño del dibujo lo consiguió en internet, aunque no conoce quién es el autor detrás de ese cuadro. “Desde el momento en que lo vi quedé impactado. Hay muchas fotos de Maradona, muchos murales, y en este estilo, en sombra, me llamó mucho la atención. En mi página de Instagram (@puras_moneriass) tengo varias cositas hechas así en sombra. Me gusta mucho, de esa manera cómo está reflejado”, reflejó.

Maradona, el ídolo

Álvarez es hincha de Boca y para él Maradona es alguien muy especial: “Significa mucho para nosotros, especialmente para los argentinos, y especialmente para el hincha de Boca. Fue impactante ya no tenerlo físicamente”.

“Yo tuve la suerte de verlo jugar, por tele, no lo he visto jugar en una cancha, ni siquiera tuve la posibilidad de verlo. Después de que ya no lo tuvimos físicamente presente, fue algo impactante por lo menos para mí, veía algún video de Maradona y ya me emocionaba y me llenaba de alegría, por todo lo que hizo, y me conmovía, sinceramente. Así que sin pensarlo decidí hacer un mural de Maradona, porque era algo que lo necesitaba. Lo quería hacer, se me puso en la cabeza”, agregó.

El mural se está haciendo con sintético, con colores básicos: negro, blanco, azul y amarillo. Si el tiempo acompaña el mural, que empezó a ver la luz el domingo, estaría terminando el sábado o domingo, con cuatro o cinco horas de dedicación por día.

“Espero que despierte emociones buenas, hay mucha gente que ya ha parado, me ha preguntado, he visto personas en autos que también le han sacado fotos mientras lo estaba haciendo. Yo creo que a la gente le gusta. Al que le gusta el fútbol, Maradona representa todo. Y ni hablar para el hincha de Boca, para Boca es algo único. Hemos tenido la posibilidad de que juegue con los colores que uno ama. El Diego es así. Al Diego lo vamos a tener presente en nuestros corazones, por siempre”, apuntó.

Sus obras

Álvarez tiene algunos trabajos más en la ciudad. “Habíamos arrancado en la costanera. Ese fue uno de los primeros murales que hice. Y después en el barrio 9 de Septiembre también con Gastón Corti, que está haciendo un mural de Colapinto. Tuve la suerte de trabajar con él, hicimos dos murales, uno en la cancha de Belgrano y otro por Falucho y Carrá, en el corazón del barrio. Tuve la posibilidad de trabajar con él, con gente experimentada y he aprendido mucho de ellos, eso me sirvió mucho para fortalecer el tema de los murales”, dijo.

De todas maneras, le gustaría poder seguir sumando colores a las paredes de la ciudad: “Me encantaría, ojalá tenga la posibilidad. A nosotros nos apasiona mucho dibujar, nos gusta hacer esto. Disfrutamos siempre de que a la gente le guste lo que hacemos, de que venga alguien y te diga ‘qué lindo que quedó’, nos alimenta el alma”.

Sobre el final, le agradeció nuevamente a Baravalle así como a Gabriel Quaranta, director de Cultura, y a una colega, Aylén Di Giovanni. “Gabriel nunca nos soltó la mano, siempre estuvo ahí apoyándonos. Y a Diego también quiero agradecerle por darme el espacio y la pared para poder hacerlo. Yo sé que él es un fanático loco del Diego, sabía que no iba a tener una respuesta negativa. Cuando le dije Maradona al toque le brillaron los ojos y me dijo que sí. No me quería olvidar de una persona que también ha sido muy importante en todo esto que es Aylen Di Giovanni, con ella compartí varios murales, hemos hecho varios trabajos juntos. El más importante fue el de ‘Hablemos de autismo’ que está en la Plaza Cívica, atrás del Banco Córdoba. Ese fue uno de los murales más importantes de mi corta trayectoria”.

“Queremos comunicarle a la gente que estamos acá, estamos preparados para que nos llamen, para que nos den la posibilidad, hay muy buenos muralistas en San Francisco. Hay mucha gente buena onda y quiero agradecerles”, concluyó.