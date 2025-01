El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, reportó 14 nuevos casos de triquinosis en el departamento Ischilín.

Del total de casos, 9 son de personas oriundas de Chuña y 5 de Huascha, que se atendieron en los hospitales Aurelio Crespo de Cruz del Eje y Romagosa de Deán Funes, y se encuentran evolucionando favorablemente de manera ambulatoria.

De acuerdo a la investigación epidemiológica se pudo conocer que los casos de las personas oriundas de Chuña estarían relacionados al consumo de carne de cerdo y sus derivados en el período de incubación.

Con respecto a los casos de Huascha, pertenecen a un mismo grupo familiar y poseen antecedentes de consumo de alimentos procedentes de Chuña.

Sobre la enfermedad

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Ante la presencia de síntomas, se solicita concurrir inmediatamente a un centro de salud, e informar sobre el consumo de este tipo de productos.

Recomendaciones

No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados, en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.

La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Cabe remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.