Familiares de Ezequiel Toloza (34), un hombre de San Francisco que contrajo el síndrome de Guillain-Barré, piden ayuda para poder solventar y llevar adelante su rehabilitación. Toloza fue diagnosticado con el síndrome a finales de enero y desde ese momento se encuentra postrado en una cama al cuidado de Sergio, su hermano.

Según la información provista por la Organización Mundial de la Salud, en el síndrome de Guillain-Barré el sistema inmunitario del organismo ataca parte del sistema nervioso periférico. Puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. Esto puede producir debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas o brazos.

Al raíz de esto, Ezequiel necesita una silla de ruedas, una cama ortopédica y profesionales que puedan atenderlo, entre otras cosas.

En diálogo con El Periódico, Toloza se refirió a lo ocurrido: "El 24 de enero caí internado, a los días me diagnosticaron la enfermedad. Comencé días antes con adormecimiento en los pies y en las manos y después caí internado porque no tenía más movimientos. Estuve un mes internado en el Hospital Iturraspe, consciente en todo momento, pero es un sufrimiento. Hoy en día tengo el alta".

Según explicó su hermano, Toloza estuvo internado cinco días en terapia intensiva en donde le colocaron una sonda para que pudiera alimentarse. Luego fue trasladado a una sala común hasta que le dieron el alta, ante el temor de que pudiera adquirir un virus intrahospitalario.

"Salir de terapia fue un milagro de Dios, porque gracias a Dios no llegué a que me pusieran un respirador artificial. Por suerte controlo los pulmones y el aparato respiratorio", contó.

Qué necesitan y cómo ayudar

Por el síndrome que padece Ezequiel, ya no puede hacer sus trabajos como albañil y delivery, por lo que no cuenta con ingresos para vivir ni para ayudar en la manutención de sus hijos, un nene de 1 año y una nena de 10. Por el momento es ayudado por Sergio, su hermano, que es remisero y lo asiste en sus necesidades básicas, y por un amigo.

"Él está dejando tiempo de él en el trabajo para atenderme porque yo necesito comer, estoy muy flaco. Y hay un amigo que también se ocupa en lo que puede, en su tiempo me ayuda un poco, pero somos nosotros dos nomás, no tenemos a nadie. Y tengo dos hijos que también tengo que mantenerlos", lamentó Ezequiel.

Interesados en colaborar pueden hacerlo con una silla de ruedas (común), una cama ortopédica con colchón, o con fondos que lo ayuden a costear la rehabilitación, que necesita diariamente, ya que no cuenta con obra social ni con medios para trasladarse hasta el Hospital Iturraspe. "El tema es el traslado, sería más cómodo si un profesional pudiera acercarse", manifestó. También se agradecen elementos de higiene y ayuda psicológica, pidió.

Para colaborar se puede ir a Dante Alighieri 175 (el departamento está al fondo de un pasillo, tras unas rejas), escribir por Whatsapp al teléfono 3564 567967 o llamar al 3564 560855.

"Estoy mal"

Toloza se mostró bastante desanimado ante lo ocurrido y expresó: "Investigué sobre la enfermedad y es un largo proceso, hay casos de siete u ocho meses, hasta un año, dos o tres años".

"Estoy mal, porque pasé de hacer todo, ser independiente, a estar pendiente de que me muevan, me bañen, que quiero comer, quiero ir al baño, es feo, no se lo deseo a nadie. Estar así no es nada fácil, cuesta. Es desesperante no saber cuándo me voy a recuperar. Y averiguar los tiempos deprime bastante. Uno se pone nervioso y todo eso juega en contra en esto. Juega mucho la cabeza, no se lo deseo a nadie. Espero que Dios me ayude a salir de esta", cerró.

Sobre el síndrome de Guillain-Barré

Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Guillain-Barré es una afección rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos.

Pueden verse afectadas personas de todas las edades, pero es más frecuente en adultos y en el sexo masculino.

La mayoría de los casos, incluso los más graves, se recuperan totalmente. Los casos graves son raros, pero pueden producir una parálisis casi total.

El síndrome de Guillain-Barré puede ser mortal. Las personas con síndrome de Guillain-Barré necesitan tratamiento, a veces en cuidados intensivos, y seguimiento. El tratamiento consiste en medidas de apoyo e inmunoterapia.