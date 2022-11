Partidos, dirigentes de distintos espacios políticos e instituciones expresaron su solidaridad hacia el intendente Damián Bernarte luego de que esta madrugada fuera baleado en pleno centro de San Francisco, cuando salía de un acto en el Superdomo.

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su acompañamiento hacia Bernarte. "Mi acompañamiento a Damián y a toda su familia en este tremendo momento que están atravesando. Deseo su pronta recuperación y que la Justicia esclarezca rápidamente lo sucedido", publicó Llaryora en sus redes sociales.

El diputado nacional Ignacio García Aresca, ex intendente de San Francisco, fue otro de los dirigentes que manifestó su repudio al hecho, además de hacerse presente en el lugar apenas conocida la información. "Mi total acompañamiento a Damián Bernarte y mi más enérgico repudio al ataque que sufrió esta madrugada. Deseo una pronta recuperación y que la Justicia rápidamente pueda esclarecer los hechos", publicó en sus redes sociales.

Desde la Unión Cívica Radical emitieron un comunicado en el que repudiaron el ataque y piden a la Justicia que sea investigado y esclarecido con la mayor celeridad posible. "Nuestra solidaridad al 'Peta' y su familia, deseándole una pronta recuperación", agregaron. Desde este espacio también se manifestaron a título personal el concejal Cristian Canalis y el dirigente Marco Puricelli.

Desde el Frente de Todos, el concejal Andrés Romero se manifestó en la misma línea. "Expreso mi total repudio al ataque que sufrió el intendente Damián Bernarte esta madrugada. Le deseo una pronta recuperación, esperando que la Justicia resuelva el caso lo antes posible", publicó en sus redes sociales.

También el dirigente Fernando Lanza, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, expresó su repudio. "Mi total solidaridad con él, el deseo de su pronta recuperación y la exigencia del rápido esclarecimiento del hecho y el castigo a los responsables", manifestó.

También desde el Pro San Francisco se manifestaron tras el ataque. "Repudiamos el hecho de violencia sufrido por el intendente Damián Bernarte, velamos por su pronta recuperación y pedimos que se esclarezcan los hechos de manera urgente", expresaron. En este espacio político también se manifestaron en la misma línea el concejal Angelo Cornaglia y la concejala Cecilia Roffé.

Asimismo, la CGT regional San Francisco emitió un comunicado repudiando el hecho y señalando que "la violencia no es el camino", en una nota firmada por la secretaria general María Paula Cabrera y el secretario general Claudio Rivolta. "Nuestra democracia no debe admitir violencia de ningún tipo, ni actos que pretendan atentar contra la vida de las personas, ya que no nos conducen a ningún lado. Nuestra solidaridad hacia él, su familia y amigos ante este grave episodio", señalaron.

También desde Arquitectos Sociales expresaron su repudio ante el ataque.

Estado de salud

El intendente fue operado en el Hospital Iturraspe y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado, sujeto a la evolución en las próximas horas. Debieron extirparle un riñón.

Fuentes médicas precisaron que la cirugía salió bien y Bernarte permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El disparo sufrido fue en la zona abdominal izquierda y tuvieron que extirparle un riñón.

Hasta el momento hay dos detenidos por el hecho, aún en plena investigación. Se trata de un joven de 27 años identificado como Renzo Lucato y su padre, Carlos Lucato. El ataque fue esta madrugada aproximadamente a las 2:30 en la esquina de Bv. 25 de Mayo y calle Vélez Sarsfield, en pleno centro de la ciudad, donde Bernarte tenía su vehículo estacionado.

El intendente recibió un disparo cuando salía del Superdomo, donde se desarrollaba la fiesta por el Día del Trabajador Bancario.

Según pudo averiguar El Periódico, alrededor de las 2.30, Bernarte fue abordado cuando ya había cruzado del Jardín Botánico hacia la calle.

Al ser herido, el mandatario municipal regresó a la fiesta y pidió que lo socorran. Según fuentes policiales, habría reconocido al agresor.

Tras ello fue trasladado al Hospital Iturraspe donde fue intervenido quirúrgicamente.

Minutos más tarde, personal policial detuvo al presunto agresor en calle Córdoba al 500.

Por otra parte, la Policía no descartaba que haya actuado con un cómplice.