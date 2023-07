Frontera se prepara para las elecciones PASO, que tendrán lugar este domingo 16 de julio. Y uno de los precandidatos a la intendencia será Oscar Martínez, quien irá por la lista Santa Fe Puede, llevando como primera precandidata a concejal a Rossana Nieto.

Los candidatos visitaron La Mañana de El Periódico por FM 97.1 donde hablaron acerca de la campaña y los proyectos de gobierno.

“Con Victoria empecé a ser parte de su proyecto allá desde el 2005, donde ella intervine como candidata a concejal y asume en su primera presentación, después la acompañé desde 2007 en el consejo. Es un proyecto político donde no solo estamos los referentes, sino que también hay otras personas que nos acompañan, y por una cuestión de estrategia, por una cuestión de pertenencia, de decisión política, fuimos encaminando este proyecto en la posibilidad de que yo sea el candidato y que el vecino considere la posibilidad de elegirme como intendente”, explicó Martínez.

En cuanto a los ejes de campaña, el candidato enfatizó que esto se trata de la continuidad de un proyecto. “Queremos conformar una oficina de empleo, donde podamos generar cursos de capacitación para poder ofrecer al mercado laboral personas capacitadas de la ciudad de Frontera, queremos incorporarle a esto un área industrial, pero el área industrial está ligada a la prestación de servicios de calidad y eficiencia que tenemos que que solicitar y que el gobierno de la Provincia tiene que construir en nuestra en nuestra ciudad. Estamos hablando de energía estable, de potencia, que nos permita instalar mayores fábricas y que el uso diario, esté acorde a sus necesidades”, indicó

“También tenemos que generar el gas por redes para que sea más barato el costo de producción de estas empresas, está ligado a esa temática de trabajo y es una de las propuestas innovadoras que podemos proponer a nuestros vecinos”, agregó.

Además, Martínez explicó que se está desarrollando un plan de ordenamiento territorial para el sector industrial con el objetivo de llegar con los servicios. “Queremos ofrecer en un área industrial o o comercial, o mixto; un parque industrial de capitales mixtos y que la provincia y los privados puedan ser parte, que estaría ubicado a la vera de la circunvalación sur más o menos a la altura de Villa Josefina donde tenemos acceso a la ruta internacional”, indicó.

Sobre el servicio de agua potable en la ciudad, Martínez comentó que “siempre estamos planteando el tema en San Francisco, siempre estamos hablando, la señora intendenta municipal ha tenido reuniones con el señor intendente Bernarte, donde se le plateó esta situación y donde se le ha ofrecido la posibilidad de de generar proyectos de manera conjunta, obviamente para costear esos proyectos, siempre estamos a la expectativa y siempre en comunicación cuando tenemos una deficiencia de la prestación o del ingreso de agua a nuestra ciudad de caudal y de presión. Para que no haya malentendido y que quede bien aclarado porque por ahí la oposición habla sin conocimiento o con una intencionalidad política, no solamente que hablamos con San Francisco sino que también tenemos al día todo lo que es el pago de los metros cúbicos que San Francisco nos provee, que más o menos son dos millones de pesos mensuales en base a las necesidades que nosotros tenemos. También tenemos ya presentado proyecto para adecuar redes y anexar redes troncales y somos parte del acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba, donde ya está definido el ramal y el lugar dónde va a entrar a la ciudad frontera, con la construcción de una cisterna de un millón y medio de litros", señaló el candidato.

"¿Por qué no empezar un proyecto diferente lleno de esperanza?”

Por su parte, la candidata a concejal Rossana Nieto -docente de primaria- comentó que se suma a este proyecto política por la viabilidad de las propuestas. “Para mí la política es un estilo de vida, es una misión, es un trabajo digno, como dicen los filósofos, pero somos las personas las que hacemos de la política, a veces, un trabajo deshonesto y desconfiado. No nos tenemos que olvidar que en este momento los políticos estamos muy rotulados con ciertas palabras que no vienen al caso, pero en mi caso soy activista política del año 1982 en plena dictadura militar a través de los centros de estudiantes, fui una rebelde de la juventud en aquellos tiempos siendo muy pequeña y siempre los ideales por una sociedad mejor prevalecen aún hoy. Por eso sigo siendo activa dentro del del cuerpo de docentes de profesores y me sumo Oscar porque las propuestas son reales y concretas”, explicó.

Con respecto a la contienda electoral del próximo domingo, indicó: “Lo importante de todo esto es que el ciudadano se comprometa. Estamos en una instancia de primarias, pero eso para nosotros es muy importante porque es una lectura política de cada uno de los candidatos, no solamente de Oscar y del equipo de él, sino de todos. Tenemos que ser reales, estamos en una Argentina con muchas crisis de todo tipo. ¿Por qué no empezar un proyecto diferente lleno de esperanza?”, detalló.