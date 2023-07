Drogas: alertan que “emerge con fuerza” el consumo de crack en San Francisco y Frontera

Otro aberrante caso de abuso en San Francisco: "Ahora que voy a ser mamá me dio fuerzas para denunciarlo"

Una joven acusó a su padrastro por los hechos que le habría cometido siendo una niña y publicó un consternador escrito en sus redes. "Hoy puedo soltar lo que durante años me guardé para mi solita. Con solo 11 años abusó de mí, me manipuló, y me amenazó durante mucho tiempo. Me arruinó la vida", expresó.