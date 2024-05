Rosana Romero, una vecina de San Francisco, se encuentra organizando junto a su familia una nueva travesía solidaria hacia Tartagal, Salta, para llevar guardapolvos y zapatillas a niños de una comunidad originaria que en junio próximo jurarán la bandera en sus escuelas.

Según contó, el año pasado lograron, gracias a la comunidad, que 30 niños pudieran concretar ese deseo.

“Esta es la segunda travesía. Esta vez queremos ayudar a 25 niños de cuarto grado. Son niños de distintas edades porque allá a veces los chicos tienen dificultad para llegar a la escuela, o no pueden ir, así que las edades varían”, comentó Romero en La Mañana de El Periódico por FM 97.1.

Sobre cómo inició la movida solidaria, y sobre la realidad en el norte del país, comentó: “Hace varios años que vamos a Tartagal y recorremos las comunidades. Suele salir un camión con mercadería, ropa, muebles, sillas posturales y de ruedas, porque allá hay una triste realidad. Parece que fuera otra Argentina. Es gente olvidada por los gobiernos, no tienen la asistencia que tenemos nosotros. Acá hay gente con necesidad, pero hace 10 cuadras y llega al hospital o a un dispensario. Allá a veces comen una vez al día, toman la leche en la escuela cuando van y si tienen. Hay niños que van a la escuela descalzos, no siempre usan guardapolvos”, detalló.

Y agregó: “Allá no hay asistencia médica, es más, son discriminados. Cuando llegan al hospital de Tartagal a veces no son atendidos, o los tratan mal porque llegan con la misma ropa de hace varios días pero es que a veces no tienen agua para bañarse o ni siquiera para hacer de comer. Por eso nos abocamos. Acá también colaboro, pero allá valoran todo, y lo necesitan. Y mucho".

Romero también recordó cómo conoció la necesidad de aquel lugar y cómo empezó a involucrarse: “Mi marido nació en Tartagal. Un día fuimos a llevar a nuestros hijos a conocer el lugar en donde había nacido su papá y cuando miramos a los costados vimos cómo viven. Alrededor de Tartagal hay muchísimas comunidades originarias. Somos padrinos de dos niños originarios y así llegué a conocer Tartagal. Después conocí la Fundación Nietos de Tartagal que trabaja muy bien, generalmente trabaja con niños y ancianos. Y a ellos, cada dos o tres meses, y gracias a la colaboración de la gente, les podemos enviar ropa, calzado, alimentos y sillas de ruedas”.

Para colaborar

Para colaborar, se puede hacerlo donando guardapolvos en los talles 10, 12, 14 y 16 o zapatillas del 33 al 42. Las donaciones se pueden llevar a Paraguay 159 o a la Clínica de Especialidades “Enrique J. Carrá”, donde Romero trabaja como enfermera. En caso de no poder trasladar las donaciones, las personas interesadas se pueden contactar al 3564 235691.