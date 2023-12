La antesala de la asunción de Damián Bernarte como intendente de San Francisco estuvo marcada por movimientos en el Concejo Deliberante. Hasta ahora se conocía que habría solo un bloque opositor encabezado por diversos referentes de Juntos por el Cambio (JxC), pero finalmente serán dos tras una fractura en este espacio.

Cecilia Roffé anunció que su banca representará un monobloque y no será parte de la bancada encabezada por Marco Puricelli en el Concejo. Si bien la separación se produce ahora, anteriormente en este cuerpo ya trabajaba de forma separada de sus compañeros (Luciano Stoppani y Ángelo Cornaglia).

Roffé viene del ala del Frente Cívico, espacio integrante de JxC. En su caso no se separa de la fuerza opositora, pero sí trabajará sola como bloque al que denominó San Francisco Cambia.

Tras asumir este jueves, la concejala dialogó con El Periódico y dejó algunas frases.

“Me pareció la mejor manera de seguir. Ya venía trabajando en un bloque unipersonal y que será la oposición más fuerte. No me fui de Juntos por el Cambio, el Frente Cívico lo sigue integrando, solo no formo parte del bloque”, explicó.

“Siento que el trabajo del concejal es en los barrios, estar al lado de los problemas de la gente, defenderlos y hacer escuchar sus reclamos. Y sobre todo recordarle al intendente (por Bernarte) cuáles eran sus palabras cuando era concejal opositor y prometía que si él algún día llegaba iba a eliminar el Fosp, tener un gobierno transparente y accesible a todos los ciudadanos. No podemos seguir siendo la ciudad más cara de la provincia, el vecino se siente agobiado con los impuestos, con aumentos de tasas que serán del 157 por ciento en 2024. El aumento del presupuesto significa claramente que a los vecinos se los va a seguir presionando impositivamente”, cuestionó.