Trabajadores municipales nucleados en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) siguen adelante con asambleas permanentes en reclamo por un aumento salarial, mientras continuan las negociaciones con el Gobierno municipal. Mientras la Municipalidad habla de buscar un equilibrio y considera una “irresponsabilidad” la actitud del sindicato en la negociación, desde el gremio sostienen que “no hay propuesta superadora” por parte del Ejecutivo.

En este sentido, el titular del sindicato, Victor Lescano, adelantó que estas medidas pueden “endurecerse” y que los servicios podrían verse afectados en mayor medida.

“El 7% que nos dio nos lo comió el aporte nuevo que hay que hacerle a la Caja de Jubilaciones y a APROSS, con la gravedad en APROSS que tenemos trabajadores que hoy tienen problemas de salud, y tenemos que andar haciendo colectas. El aumento del salario que nos están dando es una risa”, opinó.

En ese sentido, sostuvo: “Queremos que nos paguen el aumento como siempre lo veníamos tratando. Están encerrados en que no quieren dar un aumento de acuerdo a la inflación. Siempre hemos dicho que nosotros no íbamos a abandonar esta fórmula. También decimos que el Ejecutivo tiene la plata para pagar porque no se priva de gastos, todo el achique que hace lo hace en los trabajadores”.

En cuando a la medida de fuerza que mantienen, adelantaron: “No vamos a abandonar hasta que consigamos una respuesta más o menos lógica que los compañeros terminen aceptando”.

“En enero la inflación fue el 25% pero nosotros teníamos dos puntos adelantados. Y nos ofrecieron un 7 por ciento, que lo terminó absorbiendo este aumento de la provincia. Estamos en contra de esta decisión porque el problema de la caja de jubilación no lo hemos generado nosotros, nosotros lo que hacemos es aportar. Si se lo han gastado, se lo han gastado ellos”, insistió Lescano.

La respuesta del Ejecutivo

Por parte del Ejecutivo, el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega, sostuvo que están “preocupados por la situación” y tildó de “irresponsable” a la actitud que mantiene el sindicato.

“Estamos preocupados por por la situación y también por la reacción. Estamos atravesando un diálogo. Estamos en permanente comunicación. De hecho terminó una reunión hace cuestión de minutos. No obstante eso, las áreas están de asamblea. La gente movilizada en la calle. Algunos servicios resentidos. Entonces eso nos preocupa, porque vemos que están queriendo presionar el acuerdo poniendo a la gente en el medio, que la gente no tiene nada que ver”, apuntó.

Seguidamente, Ortega reflejó: “La situación está mala para todos, el clima no acompaña, sumado a esto si alguien tenía que hacer un trámite no lo pudo hacer, si tenían un turno se les cae, eso es lo que nos pone mal y de alguna manera nos enoja, porque vemos que hay una irresponsabilidad por parte de una de las puntas de la negociación”.

Consultado acerca de cuál es el punto de conflicto, dijo que el mismo es “puramente económico”.

“El problema es la inflación y la pérdida del valor adquisitivo de los salarios de los empleados municipales, no es un problema nuevo la inflación en el país, todos lo conocemos. Pero a raíz de que no es nuevo, existe y está institucionalizada una mesa de trabajo conjunta desde el año pasado justamente porque ya se venía con índices altos de inflación. Fue una mesa que trabajó todo el año, mes a mes, no pasó un mes sin que nos juntemos con el sindicato para tratar de ir acompañando la situación. Sí se agudizó en diciembre y en enero, tenemos una inflación del 25% y se habla de un 20% en enero. Y eso hace más difícil que este número se replique en los salarios”, detalló Ortega.

El concejal agregó: “Por otro lado, lo que estamos viendo es que te suben los gastos y te bajan los ingresos o se mantienen y se produce ese desfasaje, en la Municipalidad pasa lo mismo. El punto es buscar el equilibrio que me permite a mí como municipio acompañar, reconocer esta pérdida de valor adquisitivo, es decir una mejora salarial, pero por otro lado me permite también seguir cumpliendo con los compromisos que tengo asumidos como municipio, con la obra pública, con los otros servicios que se prestan, que el presupuesto alcance para lo que estaba previsto".

“Estamos buscando alternativas. Estamos haciendo cuentas. Haciendo proyecciones. Pero no nos esperábamos esta actitud irresponsable en medio de la negociación”, añadió.

Sobre el final, sumó: “Les hemos pedido que levanten la asamblea por el vecino, el problema se va a resolver. Y al vecino algo de paciencia, que sepa entender este inconveniente”.