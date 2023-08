Este fin de semana (19 al 21 de agosto) la Asociación El Ceibo recibirá a cientos de chicos de clubes de distintas partes del país en el marco de la 18° edición del torneo U15 “Maximiliano Rosso y Marcelo Macagno”. La competencia nació un año después de que ambos fallecieran en el mismo accidente dejando un hondo pesar en sus familias, amigos y todo San Francisco.

Rosso y Macagno fueron dos emblemas de El Ceibo de aquellos que sintieron la camiseta y que por desgracia no pudieron presenciar el crecimiento de la institución en la que se criaron y convirtieron en jugadores de basquet.

Después que sucedió la tragedia los hermanos Juan Pablo Rosso y Franco Macagno volvieron al club donde también jugaron poco tiempo más hasta dejar la práctica. Hay muchas sensaciones mezcladas en ambos, pero hicieron un gran esfuerzo para hablar con El Periódico sobre Maximiliano y Marcelo dándole palabras a todo lo que significaron.

Hermano, héroe

Franco y Marcelo se llevaban 14 años, era habitual que el primero lo siguiera adonde sea y que lo tuviera como un guía en su vida.

Con palabras que salieron intempestivamente Macagno detalló: “Lo que recuerdo es haber venido a verlo como todo hermano mayor uno lo tiene de héroe. Lo seguía a todos lados, yo jugué acá porque me trajo él”.

Tanto para él como para Juan Pablo es inevitable hablar y mirar hacia la cancha donde están los chicos entrenando, picando la pelota como muchísimas veces lo hicieron ellos y sus hermanos.

“Yo me crié acá, empecé a los 5 años y Maxi también, siempre vivimos con la familia en el barrio. Te da nostalgia entrar acá adentro, yo vengo porque siento que si no estoy en falta. Pero en general no vengo porque donde miro está él, el club fue nuestra casa”, dijo emocionado.

Leyendas

Mirar una tribuna, la pelota, saludar a Aldo Manzotti que los dirigió en aquellos años, significa recordar a Maximiliano de manera constante.

“Sus amigos están acá, mis amigos todos surgieron de acá. Ahora hay chicos nuevos, pero antes cuando venías veías a toda la camada que eran amigos de él, eran personas que se criaron con ellos y era muy fuerte lo que sentías”, expresó.

Franco por su parte recordó que a pesar de la diferencia de edad y del carácter que cada uno tuviera siempre siguió a Marcelo. Estaba todo el tiempo con sus amigos y está unido a ellos por un vínculo que perdura hasta ahora.

Los recuerdos fueron convirtiéndose en palabras de a poco y Juan Pablo recordó que su hermano fue de los primeros cinco jugadores que pisaron el parqué con el que se jugaría el 66° Campeonato Argentino de Básquet.

Para graficar lo importantes que eran como referentes apeló a una anécdota: “Cuando se hizo el torneo argentino fue de los cinco primeros que pisaron el parqué. Ellos vivían acá, en un momento Aldo dejó de dirigir la primera, mi hermano y Marcelo se fueron, iban a jugar en Devoto, pero no llegaron a jugar porque volvió Aldo”.

Después de…

Maximiliano y Marcelo tuvieron un accidente cuando iban en un automóvil en 2002, la vida florecía para ellos, pero todo desapareció en un instante. Dejaron un vacío tan grande y fue tan duro lo sucedido que para todos fue difícil salir.

Un año después los amigos de Rosso y Macagno propusieron a la comisión realizar en su memoria un torneo nacional de basquet destinado a la categoría U15. La competencia se convirtió en un clásico para las instituciones y ganó prestigio a nivel país.

Juan Pablo recordó la significancia que tenía esto para los organizadores: “Acá (donde está el galpón de práctica de vóley) había un teléfono y Luciano (Mancuso, uno de los impulsores) era el que llamaba él mismo a todos los clubes. Él fue el creador, para nosotros fue un orgullo”.

Pero claro, la vida cambió radicalmente para las familias de Juan Pablo y Franco y presenciar estos torneos se hizo muy difícil.

“Cada persona tiene su forma de hacer su duelo. A mis viejos no les hacía bien, de todas las ediciones habré venido a 5 aunque siempre nos mandan la invitación. Siempre es un día difícil, no venimos no porque no nos guste sino porque a ellos no les hace bien. A mí me gusta y me hace bien cuando me cruzo gente que me habla de él, pero en mi casa eso no se habla mucho”, comentó Franco.

Memoria

En el caso de Rosso hace un gran esfuerzo para presenciar la inauguración siempre que puede, sus papás no hablan del tema y transitan su duelo de otra manera.

“Para nosotros fue un orgullo, siempre vivimos toda la familia a dos cuadras. La sentía mucho a la camiseta. No me puedo olvidar cuando pasó eso y pasaron los autos acá al frente y estaba todo lleno con la gente aplaudiendo”, explicó.

Fue tan fuerte todo que Juan Pablo dejó el basquet un año luego de lo que sucedió con su hermano. “Yo vivía acá adentro, después no pude volver más. No tenía algo en contra del club, pero yo entro acá, lo veo al Aldo y lo veo a él. En todos lados está él”, afirmó Rosso mirando a la cancha.

La vida cambió, cada uno hizo lo que pudo, pero el orgullo de que la memoria de sus hermanos siga vigente en el club que tanto amaron los satisface. Por eso lo que más resaltaron de su vuelta al “Antonio Cena” fue ese abrazo con Aldo Manzotti que los recibió. “Aldo es un padre para nosotros, nos crió. Es el símbolo del club”, coincidieron.

Rápido como llegaron se fueron los dos, uno por Aristóbulo del Valle y el otro por Cabrera. La esquina emblemática donde ellos pasaron tantos años, el punto exacto donde la memoria de Maximiliano y Marcelo se unieron para siempre.