Nombre y apellido: Mariela Cordoño

Apodo: Mari.

Edad: 44 años

Profesión/ocupación: cantante/ empleada en trabajos varios.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? A las 8 am.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Me iría a playa del Carmen, con mis hijas y amigas.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? No se me ocurre ninguna persona jaja.

¿El lugar más lindo al que viajó? Brasil.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Mojitos.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? De música y sobre la vida.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Prison break.

¿Cuándo fue la última vez que jugó a las cartas? Hace una semana con mi familia jugamos al truco.

¿Qué música está escuchando? Rock nacional e internacional.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? A un local de equipos electrónicos (equipos de sonidos, instrumentos, etc)

¿Qué hace para desconectar? Cantar.

¿Equipo verano o equipo invierno? Equipo verano.

¿Qué permitido se da en vacaciones? No miro horarios.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? Las noches de la Peatonal y caminar por la Costanera.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Cantar en un restorán de Brasil.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Poco y nada.

¿Mintió en la respuesta anterior? No.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? Caminatas nocturnas.

¿Un infaltable en la valija? La planchita.

¿Cómo se cuida del Covid-19? Cumpliendo las normas establecidas.

¿Una meta para este año? Conseguir un trabajo estable y poder seguir creciendo como artista en este camino de la música.