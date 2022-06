La sanfrancisqueña Mariela Marchisio fue elegida como vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) al imponerse en las elecciones en las que se presentaba en la lista "Somos" junto a Jhon Boretto por el 63,26% de los votos, frente a la fórmula de Alberto León y María Inés Peralta, que encabezaron la lista “Vamos” y obtuvieron el 36,73% de los sufragios.

Tras ello, Marchisio habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y contó las sensaciones tras esta elección. "Fueron desafíos demasiado seguidos, porque vengo de la elección de decano, que fue hace relativamente poco, así que fueron dos campañas una atrás de la otra, pero salimos muy bien", manifestó.

También se refirió a cómo fue el camino para llegar a este cargo y recordó que empezó a trabajar como docente antes de recibirse, como ayudante-alumna rentada. Ya recibida, ingresó por concurso a la planta docente y ahí inició su proceso como investigadora y como profesora de la Universidad.

"Después empecé a participar de la vida de la gestión porque me formé en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano en mi maestría y entonces a raíz de eso me invitaron a participar en la Secretaría Académica de la Facultad de Arquitectura hace ya unos años", agregó.

Cuando terminó ese proceso, pasó a trabajar en la Municipalidad de Córdoba como directora del Instituto de Planificación Municipal. "Y cuando terminé mi gestión como directora, apareció la elección directa en la UNC como modelo de democracia universitaria y entonces ahí, en 2017, se consensó en la Facultad de Arquitectura que mi nombre era el que podía ir a la cabeza y ahí empezó la historia de la gestión universitaria", sumó Marchisio.

Sus primeros pasos en San Francisco

Marchisio nació en San Francisco, en barrio Vélez Sarsfield, y se formó en las escuelas Iturraspe y Normal. "Después me vine a estudiar a Córdoba y fui volviendo intermitentemente a la ciudad, pero nunca me terminé de erradicar definitivamente allá ni definitivamente acá", contó.

"Es una suma de agradecimientos, porque un montón de personas con la que tuve la suerte de de trabajar e interactuar a lo largo de mi vida académica me formaron, me educaron y me ayudaron para que todo esto sea posible. Siempre hay un enorme trabajo de equipo", reconoció.

Seguidamente, añadió: "Hay profesores que fueron emblemáticos en mi vida y que me siguen acompañando incluso al día de hoy, así que eso hay que reconocerlo, uno no consigue las cosas solos en la vida".

Propuestas de gestión

Respecto a sus propuestas de gestión, la vicerrectora expresó que buscan continuar con las políticas que viene trabajando el rector actual, Hugo Juri.

"Tienen que ver sobre todo con asumir que estamos en un mundo que necesita un enorme trabajo por la igualdad y un enorme trabajo por la sustentabilidad, así que organizamos todo nuestro plan de gobierno a partir de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y desde ahí fuimos organizando programas de gestión que vamos a implementar", anunció.

Según manifestó Marchisio, se acoplarán a la transformación educativa que se vive en la actualidad, pese a que es un proceso que no es nuevo: "La universidad está viva, no es que nunca se haya transformado. Una universidad de más de 400 años, todo el tiempo fue marcando líneas a nivel nacional, latinoamericano e incluso internacional, pero que en este momento tiene otros desafíos".

En esa línea, enumeró: "Hay que pensar titulaciones más cortas, pensar en la articulación con la escuela secundaria, en la educación continua de todos los graduados, porque ya sabemos que con lo que uno aprende en un determinado momento de su formación no alcanza para ejercer las profesiones a lo largo de toda la vida laboral, poder llegar a las comunidades y a las sociedades que todavía no están pudiendo acceder a estudios universitarios o a formación que les permita acceder a trabajo".

"Nosotros tenemos la escuela de oficio, tenemos la escuela de capataces, estamos armando la escuela de Gestión Urbana para colaborar con con municipios pequeños y después toda la cuestión que tiene que ver con la internacionalización, con las, aperturas con la territorialización de la enseñanza. Como universidad tenemos presencia y tenemos estudiantes de casi toda Sudamérica y sobre todo de todas las provincias de Argentina así que el compromiso excede a la provincia de Córdoba", concluyó la flamante vicerrectora.