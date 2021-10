Está claro que no existen reglas específicas para ser una buena madre, pero siempre que haya mucho amor y esfuerzo, las posibilidades de que ese lazo sea más fuerte aumentan considerablemente.

Nadia y Micaela son dos madres adolescentes que tienen dos hijos cada una y que por diferentes motivos al quedar embarazadas debieron dejar el colegio secundario.

Hoy, gracias a un interesante proyecto que lleva adelante la Fundación Infantia, decidieron retomar los estudios con el fin de poder progresar y darles un futuro mejor a sus hijos.

Nadia Mauilli tiene 21 años, pero tenía solo 16 años y cursaba 3er año en el Colegio Superior San Martín, cuando quedó embarazada de su primera hija; y fue allí que decidió dejar los estudios.

“En el momento dejé el estudio porque estaba embarazada de mi primera nena y no contaba con una ayuda para asistir a la escuela. Asique decidí dejarla y me dediqué a ser mamá pero siempre tuve la idea de retomar”, destacó la joven mamá de dos nenas de 5 y 3 años.

Por su parte, Micaela Musso, de 20 años, también contaba con 16 años cuando supo que iba a ser mamá por primera vez de una nena, por lo que dejó los estudios en el Colegio Pascual Bailón Sosa de San Francisco.

“Yo no quería estudiar más, no me gustaba. Pero hoy me di cuenta que tendría que haber estudiado porque para un trabajo lo necesitás. Ahora me arrepiento de haberla dejado de haberla dejado cuando quedé embarazada”, indicó la madre de una nena de 4 años y un bebé de 8 meses.

Retomar los estudios

En este marco, las jóvenes, que valientemente se animaron a hablar, comentaron por qué decidieron volver a la escuela para retomar los estudios.

“Yo decidí volver a empezar porque quería darle un futuro a mis hijos, estudiar una buena carrera y poder progresar”, expresó Micaela.

Además, agregó: “A veces me cuesta porque tengo dos hijos y me dan ganas de dejar. Pero sé que es un bienestar para toda mi familia. Cuesta muchas veces encontrar un momento para hacer los trabajos o estudiar porque los niños llevan tiempo”.

Por su lado, Nadia, indicó que quiso retomar el colegio “para conseguir un mejor trabajo, tener un mejor futuro y ser un ejemplo a seguir para mis hijos”.

“Me gusta tener ese momento para mí. Me gusta aprender cosas nuevas y a pesar de que hace mucho que no voy al colegio es una linda experiencia”, dijo.

El rol de Fundación Infantia

Unas seis madres adolescentes retomaron los estudios este año en el marco del interesante proyecto desarrollado por Fundación Infantia, que realizó un enlace con el CENMA San Francisco que funciona en el horario nocturno en la escuela IPEM 315.

“Hablamos con el director Juan Quaranta. Tuvimos una reunión virtual con él y las adolescentes interesadas en retomar la escuela, ahí el director contó la modalidad de trabajo de la escuela y los requisitos necesarios para ingresar. Esa reunión la tuvimos antes del receso invernal, durante el receso las chicas se fueron preparando y luego retomaron la escolaridad”, explicó la psicóloga integrante del equipo técnico de Infantia Jesica Martinengo.

Además, comentó sobre el taller de apoyo escolar que las jóvenes reciben por parte de estudiantes de la carrera de Psicopedagogía.

“Dialogando con una profesora de la carrera de psicopedagogía de FASTA surgió la posibilidad de que las alumnas de 1° año vengan a realizar las prácticas en la modalidad de apoyo escolar”, dijo y agregó: “Así fue armamos convenio entre las dos instituciones y todos los martes se realiza el taller de apoyo escolar en Infantia. Las practicantes son 4. La profesora que está a cargo de la materia es Marysol Bottero”.

Agradecidas

En este sentido, Micaela Musso, agradeció especialmente al docente Rolando Aiassa, porque fue quien la invitó a la institución de calle Avellaneda.

“Con mi primera hija Infantia me ayudó con la enseñanza y a relacionarme mucho mejor. Además me ayudaron a cambiar mi forma de ser”, comentó Micaela.

También aconsejó a las madres adolescentes que atraviesan por la misma situación: “Con muchas ganas se puede ser mamá y estudiar al mismo tiempo. Además es esencial para tener un buen trabajo”.

En tanto que Nadia, sostuvo que Infantia le ayudó “en el vínculo con sus hijos, le dio enseñanza para criarlos”.

“A las otras madres les digo que no bajen los brazos que hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas”, remarcó.