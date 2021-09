Desde hace un año, el reconocido locutor y periodista de San Francisco, Luciano Olivero, decidió dar el paso, cambiar de vida, se fue a vivir a Las Sierras cordobesas para encarar un gran proyecto comercial y encontrar tranquilidad junto a su familia. Pero lamentablemente el sábado por la noche recibió un duro golpe: un cuantioso atraco en su vivienda de Alta Gracia.

Malvivientes que trabajan de manera organizada y seguramente con información sobre sus víctimas, ingresaron el sábado por la noche a la casa de Luciano mientras la familia había salido. Bastaron poco más de 30 minutos para que los ladrones revienten una abertura y roben un botín que supera el millón y medio de pesos, entre dinero en efectivo, televisores, Play Station, computadora y otros elementos.

“Estamos pasando el shock que nos tocó vivir como familia. Tratamos de vivirlo con fortaleza, pero no queremos resignarnos y tampoco naturalizar este tipo de hechos”, lamentó Olivero en diálogo con El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Un año atrás tomamos la decisión como familia porque la profesión de periodismo me devoraba el tiempo libre y estar más tiempo juntos. Por eso decidimos encarar este proyecto comercial en Alta Gracia”, comentó el reconocido locutor de la ciudad.

En este sentido, explicó: “El sábado a la tarde salimos para llevar algunas cosas al comercio y luego regreso a casa solo porque me había olvidado algunos elementos. Volví cerca de las 20.30 y hasta esa hora estaba todo normal. Luego regresamos con la familia cerca de las 21.05 y nos encontramos con una escena absolutamente desgarradora y muy triste”

“Esto nos mantiene muy preocupados sobre todo por el grado de violencia con la que actuaron estas personas, y siento que había no menos de 4 personas en la casa”, indicó.

La familia estima que entre todo lo robado supera el millón y medio de pesos.

“Hace poco estamos vivienda en esta casa que está pegada al vacío de la montaña, eso la hace muy atractiva. Pero después del robo del sábado nos enteramos por los vecinos que los anteriores inquilinos también habían sido víctimas de muchos robos”, dijo agregando que los inquilinos anteriores se fueron por los hechos de inseguridad.

No bajar los brazos

En las últimas horas trascendió erróneamente en algunos medios que el joven Olivero decidió irse del país tras este duro golpe. Sin embargo, rápidamente aclaró que es una frase sacada de contexto y que no piensa irse.

“Está absolutamente sacado de contexto. Ni siquiera me pienso ir de Alta Gracia. Jamás me iría del país, no me pasa por la cabeza eso”, remarcó.

“Si bien es un golpe muy duro, que nos hace retroceder diez escalones. También me hace pensar como padre de familia que necesitamos mayor seguridad para la familia”, sostuvo.

En este marco, indicó que “la casa seguramente la tenían vigilada y estaban evaluando cuando podían entrar”.

“Me robaron plata y elementos materiales, pero no me robaron las ganas de trabajar. Vamos a trabajar el doble para salir adelante. Tengo un laburo que gracias a Dios nos está yendo bien”, comentó.

Olivero agradeció a toda la gente que se comunicó para enviar fuerzas y ponerse a disposición por la situación que atravesaron.