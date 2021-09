El pasado fin de semana, el grupo especial de Rescate Acuático, Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) y K-9 participaron de distintos encuentros de formación.

En primera instancia, el Cabo Darío Pettersen y el bombero Matías Bruna viajaron a Mar Chiquita. Por otra parte, los bomberos voluntarios Nahuel Ludueña, Santiago Muratore, Matías Cravero y Gianfranco Silvestrelli, se dirigieron con V.A.N.T hacia la localidad de Arroyito y por último K-9 tuvo su reunión en San Francisco en el nuevo predio de Bomberos Voluntarios ubicado en barrio Maipú.

Asimismo, dentro del Cuerpo Activo, el Sargento B.V. Leornardo Cabral y el Sargento B.V. Gastón Bollati iniciaron un curso sobre Rescate Vehicular Pesado, dictado por el instructor oriundo de la ciudad de Baradero y especializado en la temática, B.V. Gabriel Fontanari.

“El curso ya lo habíamos pedido al director de la escuela de capacitación, que es el Sub Comisario Ariel Ronconi, y por distintas razones no lo pudimos hacer porque no llegamos con los tiempos a anotarnos. Ahora salió de curso una segunda edición entonces elevamos nuevamente el pedido para que se nos autorice. Nos parece una excelente oportunidad tanto a mi como a Gastón el tener conocimientos más profundos sobre esta temática porque hay proyectos a futuro”, dijo Cabral.

Rescate vehicular

El encuentro de esta especialidad se desarrolló en la localidad de Mar Chiquita, donde asistieron un total de 22 bomberos pertenecientes a La Para, Tránsito, Arroyito, Porteña, Morteros, Altos de Chipión, Miramar y San Francisco.

Representó al cuartel local el Cabo 1º Darío Pettersen, que comentó al respecto: “Al encuentro concurrieron aquellos que están cursando nivel I de la especialidad. Realizamos actividades de entrada al agua desde el muelle con la técnica de ríos correntosos, nado de aproximación a la víctima, rescate, entre otros. También practicamos técnicas de manejo de kayaks entre los obstáculos naturales de la Mar Chiquita y autorescate junto a lanzamiento de la bolsa con cuerda hacia la víctima consciente”.

Vehículo Aéreo No Tripulado

La formación de los involucrados se llevó a cabo en la sede de Arroyito, donde participaron bomberos de Devoto, Morteros y San Francisco. En la jornada, se realizaron tareas de “simulación de búsqueda en espacios abiertos” donde se hizo hincapié en la ejecución de mapeos, evaluación de recorridos e inspección de la zona afectada.

Los voluntarios locales comentaron que “la idea” es lograr trabajo en conjunto de los cuarteles más cercanos, los cuales se unirán en caso de incidencias en esta zona de la provincia.

“Practicamos para optimizar tiempos de trabajo, conocer más al grupo humano y afianzar actividades a la hora de una búsqueda”, dijo Muratore. Para la zona de vuelos se trasladaron hacia un campo con animales, montes y lagunas, lo que les permitió realizar una labor completa de ejercicios para la especialidad.