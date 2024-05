Los colores de Amelia Ballarino invadieron la muestra de mayo en la galería de arte El Espacio

La artista elegida del mes de mayo en la galería El Espacio es Amelia Ballarino. La contadora ya ha expuesto en otra oportunidad durante 2023, pero aun tiene mucho por contar sobre su trayectoria dentro del ambiente artístico.

Ballarino denominó a su muestra “Colores de mi vida” y en ella presenta nuevos cuadros trabajados a partir de diferentes técnicas donde se ve reflejada a sí misma, pero también quiere sorprender a los observadores.

“Lo que me inspira es pintar emociones y despertar en el espectador cosas diferentes. Cuando me pongo frente a un lienzo expreso mi estado de ánimo, pero también busco generar emociones en las personas que lo ven”, contó a El Periódico sobre su trabajo.

“Colores de mi vida” aseguró que “manifiesta en cierta manera lo que ella es” y al momento de describirse indicó: “Soy y tengo mucha energía, me siento reflejada en mis obras por eso uso una paleta amplia de colores, además prefiero el arte abstracto me gusta muchísimo".

Lo que ella denomina abstracto para otros es arte abstracto figurativo, pero explicó que su objetivo no es reproducir una imagen sino tomarla de base y diluirla entre los colores. Para eso muchas veces trabaja directamente con los dedos sobre su lienzo.

Según comentó también prefiere emplear distintos materiales como óleo, base acrílica o dorado a la hoja; algunos de ellos están presentes en la muestra.

Una nueva capacidad

Amelia relató que se encontró con el arte siendo una mujer grande, trabaja como contadora y ha sido docente, pero la pintura se ganó un lugar en su alma. La ayudó a salir de encrucijadas difíciles que le puso la vida y por eso aconseja que siempre se intente hacer lo que a uno le gusta.

“Aquella persona que atraviese una situación difícil tiene que intentar hacer lo que le gusta. Yo muchos años no quise hacer arte porque no sé dibujar, pero conocí a mi profesora Patricia Ludueña y su taller y al final todo me atrapó”, afirmó.

El arte fue un antes y un después en su vida o como citó tomando una idea de Albert Einstein: “La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original". En este aspecto agregó: “Soy completamente autodidacta, empecé después que mis hijos fueron grandes y también tenía las ocupaciones de mi profesión”.

Cuando decidió encarar esta veta artística no le fue nada fácil, primero rompió su propio prejuicio acerca del dibujo como vehículo de expresión y también tuvo que salir de su zona de confort.

"Nunca pensé en el arte porque no sabía dibujar y creía que eso era fundamental, esta capacidad la descubrí de grande, expresó contenta.

Horarios

“Colores de mi vida” es una serie de trabajos que están exhibidos y a la venta en la galería de arte El Espacio.

Se puede visitar en Bv. 9 de Julio 1844 de martes a sábado de 16.30 a 19.30 donde son recibidos por Eugenio Boc - Ho que la lleva adelante.

La muestra de Ballarino estará disponible durante el mes de mayo.