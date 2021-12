Los caballos muertos en la carrera del fin semana aparecieron quemados

La investigación sobre la muerte de dos caballos el último fin de semana durante carreras cuadreras en el Hipódromo de San Francisco, continúa con algunas testimoniales mientras se aguardan resultados de análisis científicos y otros requerimientos de la fiscalía que investiga el caso.

Se trata de Emperador y Forastero, quienes disputaron la Copa Challenger, la carrera cuadrera más importante del país.

El lunes la Policía allanó el hipódromo de San Francisco y secuestró elementos utilizados para medicar a los animales, jeringas, agujas, frascos de ampollas, potes de complejos vitamínicos, plásticos de suero, además de solicitar videos de cámaras de seguridad.

Lo que por estas horas entorpece la labor judicial fue el hallazgo de los equinos quemados junto a unas cubiertas dentro de una fosa armada en la zona cercana al predio donde se realizó la competencia, a unos dos kilómetros de las caballerizas.

Este acto dificultó la labor del médico veterinario del Poder Judicial que debía realizar la necropsia con el fin de determinar la causa de la muerte de los dos animales. Por ende, podría haberse perdido prueba determinante para la causa.

Cabe indicar que, tras su fallecimiento, a ambos caballos se les retiró muestras de sangre de manera particular previo a la denuncia del Jockey Club y a que aparezcan carbonizados. Según pudo conocer El Periódico, existe la duda de que las muestras tomadas puedan no corresponder a los equinos fallecidos porque en el momento del análisis no intervino ninguna autoridad.

Denuncias

Ante lo sucedido, desde el Hipódromo de nuestra ciudad emitieron un comunicado donde indicaron que habían concesionado el predio para esta carrera “a los efectos de coadyuvar al Turf Nacional, cumpliendo con los requisitos legales, protocolares y administrativos vigentes, responsabilizándose el organizador del mismo, mediante una carta compromiso, a desarrollar el evento de igual manera”.

También realizaron una denuncia judicial para que se investigue lo ocurrido.

Por otra parte, la Fundación Bio Animalis será querellante particular con el fin de colaborar con la fiscalía del cuarto turno.

"Siempre trato de guardarme mi opinión personal y tratar de actuar como abogada. Pero lo del domingo fue lamentable", enfatizó la abogada Gretel Monserrat, presidente de la fundación.

"Desde la Fundación Bio Animalis vamos a defender los derechos de las víctimas que son los animales. Puede llegar a haber maltrato animal si se determina que los caballos recibieron sustancias prohibidas", explicó.