El estado de salud de la pequeña Lola Bustamante, de 3 años, mejora paulatinamente tras el grave incidente que padeció el jueves 14 de julio cuando se encontraba con otros dos hermanitos. Jugando en ese momento provocaron un principio de incendio cuyas llamas afectaron sobre todo a la pequeña, en un domicilio de barrio Jardín de San Francisco.

A su vez, la familia necesita ayuda para cuando la nena sea dada de alta y deban continuar con las curaciones de sus heridas a través de diferentes tratamientos.

Daniel Bustamante, papá de Lola, dialogó con La Mañana de El Periódico para contar que su hija pasó toda una semana con respiración asistida en el Hospital Italiano de Córdoba y que, por su evolución favorable, los doctores estimaban que pronto sería despertada.

“Va a volver a abrir sus ojitos, por distintas circunstancias se la tuvo que dormir, es una criatura de 3 años. Pero está evolucionando muy bien, aunque no deja de ser paciente de riesgo por sus quemaduras”, sostuvo.

Según Daniel, “ella tiene lesiones en su rosto y cuello, por eso se la entubó, a pesar que sus vías respiratorias estaban bien, tuvo algunos problemas para respirar porque la zona estaba inflamada”, explicó.

La familia se encuentra en Córdoba acompañando a la pequeña y según reveló el hombre, se encuentra en una casa que le facilitaron pero a unas 40 cuadras del hospital, con lo cual tienen muchos gastos de traslados.

De todos modos, Daniel se mostró muy agradecido a los mensajes de apoyo y las oraciones de los vecinos de San Francisco: “Nos ayudan a nosotros y a ella, mucha gente está pendiente de la salud de Lola”, admitió.

El accidente

Según manifestó el papá, aquel 14 de julio, alrededor del mediodía, los tres hermanitos Santi (10), Alejo (7) y Lola, se encontraban solos y jugando en la vivienda de Antártida Argentina al 2400.

“Mi mujer estaba trabajando -explicó el hombre-. Yo también, en las Sierras de Córdoba. Estaban solos porque justo están de vacaciones. Ella trabaja mediodía, en un día normal ellos van al colegio y a la guardería. Los chicos no midieron lo que iba a pasar, titaron alcohol en piso, le acercaron un encendedor y eso provocó un fogonazo. El fuego les agarró la ropa a los tres, pero a la que más afectó fue a Lola”.

Afortunadamente, comentó Daniel, en ese momento llegó su cuñado que pidió ayuda rápidamente. “Le debo la vida porque llegó justo. Dos mujeres llamaron a la ambulancia y contuvieron a los chicos mientras mi cuñado buscaba a mi mujer. No las conozco a estas señoras pero las quiero conocer para agradecerles”, destacó.

Cuando despierte, Lola deberá continuar y luego proseguir un tratamiento costoso para sus quemaduras, por ello la familia necesita ayuda para la compra de distintas cremas y gasas especiales.

“El que pueda colaborar es bienvenido, no es obligación. Soy un trabajador humilde como todos, no me sobra ni me falta. Mientras tanto, hicimos una venta de tortas para recaudar algo de dinero”, cerró.

Para colaborar con la familia se pueden comunicar a los siguientes números de teléfonos: (03564) 15566841 o 15470026.